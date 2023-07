Oszukiwali banki i firmy pożyczkowe Data publikacji 18.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Za oszustwa na szkodę banków i firm pożyczkowych odpowie małżeństwo, które zostało zatrzymane przez policjantów stołecznego Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą. Wspólne działania 38-latka i 41-latki polegały na składaniu przez Internet rachunków i wniosków na dane innych osób. W ten sposób zatrzymani dokonali kilkunastu oszustw na kwotę nie mniejszą niż 100 tysięcy złotych. Oboje już usłyszeli zarzuty doprowadzenia i usiłowania doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. 38-latek decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji zatrzymali małżeństwo, które wymyśliło sposób na pozyskiwanie łatwych pieniędzy. Ich wspólne działania doprowadziły do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez banki i firmy pożyczkowe, które na podstawie złożonych przez małżeństwo za pośrednictwem Internetu rachunków i wniosków udzielały im pożyczek, a także umożliwiały ratalny zakup różnego rodzaju sprzętu. Podejrzani w swojej przestępczej działalności wykorzystywali dane różnych osób.

Jak ustalili policjanci, 38-latek i 41-latka dokonali kilkanaście tego typu oszustw, na kwotę co najmniej 100 tysięcy złotych. Niewykluczone, że ta kwota wzrośnie podczas prowadzenia dalszych czynności w tej sprawie.

W trakcie przeszukania mieszkania policjanci zabezpieczyli trzy laptopy, pięć aparatów telefonicznych i kilkadziesiąt kart SIM, które były wykorzystywane do popełniania przestępstw, drukarkę do druku na plastikach, fałszywy dowód osobisty, czyste plastiki formatu i kształtu dowodu osobistego, mogące służyć do wydrukowania dowodu osobistego, karty debetowe innych osób oraz druki zawartych umów na prowadzenie rachunków na inne osoby.

Sprawa trafiła do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga - Północ w Warszawie, gdzie podejrzani usłyszeli zarzuty doprowadzenia i usiłowania doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. 38-latek decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Jak się okazało, 38-letni mężczyzna był poszukiwany przez KPP w Grójcu do odbycia kary 8 miesięcy pozbawienia wolności. 41-latka natomiast miała do odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze 90 i 120 dni oraz była poszukiwana przez KPP w Szczytnie i trzy prokuratury.