Kielecki policjant na urlopie udzielił pomocy poszkodowanemu w zdarzeniu drogowym Data publikacji 18.07.2023 Znajomość podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, to wiedza, którą powinien mieć w głowie każdy z nas. Bowiem nigdy nie wiemy, kiedy może się nam ona przydać. Należy pamiętać, że to właśnie pierwsze minuty są kluczowe, aby uratować czyjeś życie. O tym jak ważna jest wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy przekonał się wczoraj kielecki policjant, na co dzień zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej. Dzięki temu, że zachował „zimną krew" mógł w pełni wykorzystać wiedzę zdobytą podczas kursu kwalifikowanej pomocy przedmedycznej i udzielił niezbędnej pomocy 59-latokwi, który uczestniczył w zdarzeniu drogowym.

Będąc uczestnikami ruchu drogowego, nigdy nie przewidzimy tego, co może się wydarzyć np. podczas podróży autem. W takiej sytuacji znalazł się wczoraj kielecki policjant, który w czasie urlopu jadąc swoim autem przez miejscowość Zawidza w gminie Łoniów, w przydrożnym rowie zobaczył rozbity samochód. Wszystko wskazywało na to, że do zdarzenia doszło chwilę wcześniej. Gdy mundurowy zobaczył co się stało, natychmiast przystąpił do działania. Podczas gdy inne osoby będące na miejscu informowały o zdarzeniu służby ratunkowe, policjant przystąpił do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej mężczyźnie, znajdującemu się w środku auta. M.in. sprawdził funkcje życiowe poszkodowanego i wykonał badanie urazowe. Funkcjonariusz utrzymywał z mężczyzną stały kontakt i kontrolował jego funkcje życiowe. Gdy na miejsce przyjechały służby ratunkowe, kielecki policjant przekazał wstępne informacje dotyczące stanu w jakim znajdował się poszkodowany, a także pomógł w wydobyciu go z wraku auta. Wszystko po to, by ten jak najszybciej trafił pod opiekę lekarzy. Jak później ustalili policjanci z sandomierskiej drogówki, 59-latek na łuku drogi najprawdopodobniej stracił panowanie nad autem na skutek czego wjechał do przydrożnego rowu.

Ten i wiele innych przypadków pokazuje, że znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy w połączeniu z trzeźwym myśleniem mogą być kluczowe, a ich efektem, tak jak w tym przypadku, jest uratowane ludzkie życie.