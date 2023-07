Zaproszenie na piknik rodzinny i mecz towarzyski z okazji 104. rocznicy powołania Policji Państwowej Data publikacji 18.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Serdecznie zapraszamy na mecz towarzyski piłki nożnej z okazji 104. rocznicy powołania Policji Państwowej, w którym zmierzą się Reprezentacje Polskiej i Mołdawskiej Policji. Spotkanie obu drużyn odbędzie się w najbliższą sobotę, tj. 22 lipca br. o godzinie 15.00, na stadionie Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola", przy ulicy Myśliwieckiej 9 w Warszawie. Towarzyszyć mu będzie piknik rodzinny i prezentacja sprzętu Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej. Przygotowano mnóstwo atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Z pewnością dużym zainteresowaniem cieszyć się będą jak zawsze prezentacje sprzętu służb mundurowych oraz pokazy paramedyczne, chemiczne czy z wykorzystaniem psów policyjnych z Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach oraz z Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Pamiątkowe zdjęcie będzie można zrobić także z policjantami, którzy na swoich wierzchowcach patrolować będą ten rejon.

Nie zabraknie policyjnych kontrterrorystów, których praca, wyposażenie, zawsze budzi duże zainteresowanie, nie tylko wśród najmłodszych.

Młodzi ludzie będą mieli też możliwość zdania egzaminu na kartę rowerową.

To tylko niewielka część atrakcji przygotowanych przez organizatorów dla wszystkich tych, którzy w tę sobotę wybiorą się na stadion przy Agrykoli. Mamy nadzieję, że to sobotnie spotkanie będzie doskonałą okazją do integracji nie tylko policyjnego środowiska, ale i innych służb mundurowych.

Widzimy się zatem na pikniku rodzinnym, który zaplanowano od 13.00 do 18.00.

Niech też nikogo nie zabraknie na meczu piłki nożnej Polskiej i Mołdawskiej Reprezentacji Policji. My już mamy swojego faworyta, a Wy komu będziecie kibicować?

Serdecznie zapraszamy!

Biuro Komunikacji Społecznej KGP