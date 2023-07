Dolnośląscy policjanci zabezpieczyli ponad 1,2 miliona sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy Data publikacji 18.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 1 200 000 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzowych zabezpieczyli funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu podczas działań realizowanych wspólnie z policjantami z legnickiej komendy miejskiej. Do sprawy mundurowi zatrzymali również 43-letniego mężczyznę, który przewoził swoim pojazdem nielegalny towar. Gdyby zabezpieczone wyroby tytoniowe zostały wprowadzone do sprzedaży, straty Skarbu Państwa z tytułu uszczupleń podatkowych mogłyby wynieść blisko 1,5 mln złotych!

Funkcjonariusze z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej, zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości narkotykowej, na podstawie ustaleń operacyjnych wytypowali pojazd, który mógł być wykorzystywany do przewozu znacznych ilości wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy skarbowej. W toku prowadzonych czynności i obserwacji policjanci zidentyfikowali również mężczyznę zajmującego się przewozem nielegalnych papierosów. Z informacji, które posiadali mundurowi, istniało duże prawdopodobieństwo, że 43-latek przy próbie zatrzymania może podjąć usilne działania zmierzające do ucieczki, a także może się posługiwać przedmiotami niebezpiecznymi w stosunku do interweniujących funkcjonariuszy. W związku z tym podczas zatrzymania mężczyzny funkcjonariuszy z KWP we Wrocławiu wspierali policjanci kryminalni i ruchu drogowego z legnickiej komendy miejskiej.

Do zatrzymania, które miało niezwykle dynamiczny przebieg, doszło na autostradzie A4. Mundurowi wykorzystali moment, gdy kierujący dostawczym fiatem był zmuszony zmniejszyć prędkość, w związku z zatorem drogowym, aby szybko i sprawnie obezwładnić mężczyznę, nie stwarzając przy tym zagrożenia dla innych uczestników ruchu. 43-latek był mocno zaskoczony widokiem funkcjonariuszy, dzięki czemu nie był on w stanie podjąć próby ucieczki ani wykorzystać specjalnego urządzenia, które miał przygotowane na wypadek pościgu prowadzonego przez służby.

W toku dalszych czynności potwierdziły się informacje uzyskane wcześniej przez dolnośląskich policjantów, mężczyzna przewoził bowiem w fiacie bardzo duże ilości wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Podczas przeszukania auta funkcjonariusze zabezpieczyli 1,2 miliona sztuk nielegalnych papierosów! Co więcej, w trakcie dokładnych oględzin pojazdu mundurowi znaleźli kilka zestawów tablic rejestracyjnych, które 43-latek wykorzystywał podczas przewozu kontrabandy, a także ujawnili specjalne urządzenie przytwierdzone do podwozia auta. Składało się ono z trzech skrzyń, które kierujący mógł otwierać zdalnie z wnętrza kabiny, z zawartością metalowych kolców. W sytuacji, gdy mężczyzna byłby zmuszony uciekać przed stróżami prawa, naciskając przycisk mógł rozsypać ostre kolce na jezdni, unieruchamiając tym samym pojazdy uczestniczące w pościgu. Na szczęście podczas profesjonalnie i skutecznie przeprowadzonego przez mundurowych zatrzymania, 43-latek nie miał czasu ani okazji skorzystać z przygotowanego urządzenia.

Po zatrzymaniu kierującego przewieziono do Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, aby wykonać z nim dalsze czynności. Teraz za czyn, którego się dopuścił, poniesie on odpowiedzialność zgodnie z kodeksem karno-skarbowym, a o jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Gdyby zabezpieczone nielegalne papierosy zostały wprowadzone do sprzedaży, straty Skarbu Państwa z tytułu uszczupleń podatkowych wyniosłyby blisko 1,5 miliona złotych.

podkom. Przemysław Ratajczyk

Źródło: Wydział dw . z Przestępczością Narkotykową

KWP we Wrocławiu

Opis filmu: film z realizacji Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 10.66 MB)