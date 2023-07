Działania przeciwko „wyścigom słoni”

Od początku lipca zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące zakazu wyprzedzania przez kierujących samochodami ciężarowymi. Ich wprowadzenie ma zapobiegać tzw. wyścigom słoni na autostradach i drogach ekspresowych, a tym samym przyczynić się do bezpieczeństwa i zwiększenia płynności ruchu. Śląscy policjanci prowadzili wczoraj wzmożone kontrole, sprawdzając, czy kierowcy przestrzegają nowych przepisów.

Przez województwo śląskie przebiega ponad 250 km autostrad i 110 km dróg ekspresowych. To właśnie na nich, od 1 lipca, zaczęły obowiązywać nowe regulacje prawne, zakazujące wyprzedzania przez kierujących samochodami ciężarowymi oraz zespołami pojazdów, których długość przekracza 7 metrów. Aby sprawdzić, czy nowe przepisy są respektowane przez kierowców, policjanci śląskiej drogówki prowadzili wczoraj działania, mające zapobiegać tzw. wyścigom słoni. Wzmożone kontrole zostały przeprowadzone na śląskich odcinkach autostrady A1 i A4 oraz drogach ekspresowych S1 i S52. Mundurowi, oprócz ujawniania wykroczeń związanych z zakazem wyprzedzania, bacznie przyglądali się kierowcom, którzy nie stosowali się do obowiązku zachowania odpowiedniej odległości od poprzedzającego pojazdu. W prowadzonych działaniach policjanci wykorzystali nie tylko nieoznakowane pojazdy wyposażone w wideorejestratory, ale także dron i laserowe mierniki prędkości posiadające funkcję DBC (Distance Between Cars), które pozwalają na zmierzenie odległości pomiędzy samochodami.