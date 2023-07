Kilkaset zarzutów za karuzelę podatkową Data publikacji 18.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie zakończyli śledztwo dotyczące wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku VAT. Oskarżony to prezes zarządu firmy usługowej, który stosując mechanizm tzw. karuzeli podatkowej, deklarował fikcyjny obrót m.in. towarem i usługami z branży budowlanej celem wyłudzenia podatku VAT. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą pszczyńskiej komendy wpadli na trop wyłudzeń podatku VAT oraz fałszowania dokumentów. Śledczy ustalili, że podejrzewany, prezes firmy usługowej, zorganizował tzw. karuzelę podatkową. Nielegalny proceder trwał od stycznia 2015 roku do grudnia 2016 roku na rzecz kilkudziesięciu podmiotów gospodarczych, głównie na terenie województwa śląskiego. Oszacowano, że straty Skarbu Państwa w wyniku tej działalności opiewają na kwotę kilku milionów złotych. Nielegalny proceder polegał na wystawianiu faktur, dokumentujących fikcyjny zakres prowadzonych usług m.in. budowlanych oraz fikcyjny obrót towarem budowlanym, wprowadzaniu ich do księgowości prowadzonych firm, a następnie rozliczaniu w składanych deklaracjach skarbowych. Mężczyzna dążył do uzyskania z urzędu skarbowego nienależnego zwrotu podatku VAT.

W tej sprawie 35-letniemu mieszkańcowi Tychów przedstawiono łącznie ponad 600 zarzutów, które dotyczyły fałszerstwa faktur, poświadczania nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i przestępstw karnoskarbowych. Za popełnione przestępstwa sprawcy grozi do 10 lat więzienia.