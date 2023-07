Święto Policji CPKP „BOA” w Muzeum Katyńskim Data publikacji 18.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj We wtorek 18 lipca 2023 r. na terenie siedziby Muzeum Katyńskiego, odbyła się uroczystość funkcjonariuszy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” z okazji Święta Policji oraz 104. rocznicy powołania polskiej Policji.

W uroczystości wzięli udział nadinsp. Roman Kuster, Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Paweł Dzierżak, Komendant Stołeczny Policji, nadinsp. Paweł Półtorzycki, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, nadinsp. Marek Ślizak, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji, nadinsp. Adam Cieślak, Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, insp. Aneta Pawlińska, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Swoją obecnością w uroczystościach zaszczycili również, Michał Prószyński, Szef Gabinetu Politycznego MSWiA, Michał Kuczmierowski, Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, Jacek Jastrzębski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Sławomir Frątczak, gospodarz i Dyrektor Muzeum Katyńskiego.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. byli zastępcy KGP, nadinsp. w st. spocz. Kamil Bracha i Jan Lach, szef ABW, komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, z-ca szefa CBA, przedstawiciele jednostek wojskowych i służb mundurowych współpracujących ze służbą kontrterrorystyczną, dyrektorzy Biur KGP, kapelani policyjni wyznania rzymskokatolickiego i prawosławnego, dowódcy SPKP, byli dowódcy CPKP "BOA", policjanci i pracownicy cywilni Policji, policyjni emeryci i renciści.

Miejsce w którym obchodzimy tegoroczne Święto Policji jest symbolem bohaterstwa i poświęcenia dla ojczyzny. Tak jak oni ślubowaliście, że będziecie strzec naszego kraju, nawet z narażaniem życia. Część z nas jest dzisiaj nieobecna, bo oddała w obronie ojczyzny to, co jest najcenniejsze – swoje życie. – mówił nadinsp. Dariusz Zięba – Dziękuję za kolejny rok, że jesteście ze mną w trudnych i szczęśliwych dniach. Jako zespół jesteśmy silni, będący w stanie sprostać każdemu zadaniu. Nasze działania, nie tylko w kraju, ale i za granicą są oceniane jako trudne, ale wykonywane profesjonalnie.

Uroczystego wręczenia odznaczeń oraz aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne dokonali nadinsp. Roman Kuster wraz z nadinsp. Dariuszem Ziębą.

List od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Mariusza Kamińskiego skierowany do funkcjonariuszy CPKP „BOA”, odczytał Michał Prószyński, Szef Gabinetu Politycznego MSWiA. Minister przekazał wyrazy szacunku i uznania za trud służby i wkład w pracę dla ojczyzny. Zwrócił uwagę, że wzorowa postawa przekłada się na wysoki poziom bezpieczeństwa wśród obywateli. Życzył, by funkcjonariusze nosili z dumą mundur polskiego policjanta, uosabiający godność i majestat RP.

Przed Polską Policją stoi wiele wyzwań i Święto Policji jest okazją, by się zatrzymać, pochylić i podziękować Wam za gotowość do podejmowania codziennych wyzwań. Ale chcę też podziękować waszym bliskim, którzy wiedzą, co znaczy mieć kogoś bliskiego w takiej służbie jak wasza. Waszym bliskim, którzy nieraz obawiają się o wasze życie. – dziękował nadinsp. Roman Kuster, zwracając się też do dowódcy – Stworzył pan bardzo dobry zespół, gotowy podjąć się wszelkich wyzwań. Dziękuję za ofiarność i zaangażowanie, również podległym panu dowódcom, funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom. Życzę wam szczęścia policyjnego.

Zastępca komendanta Głównego Policji, dowódca CPKP "BOA" i Szef Gabinetu Politycznego MSWiA wraz z dyrektorem Muzeum Katyńskiego złożyli kwiaty pod Epitafium Katyńskim w hołdzie ofiarom Zbrodni Katyńskiej.

Obchody Święta Policji Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA w Muzeum Katyńskim uświetnił występ Orkiestry Reprezentacyjnej Policji.

Gazeta Policyjna/KCh

Foto: Katarzyna Chrzanowska