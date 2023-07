Niebezpieczne zdarzenie zarejestrowane przez monitoring - 72-latek na wózku potrącony na przejściu dla pieszych Data publikacji 19.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Sytuacje, gdy dochodzi do potrąceń osób z niepełnosprawnościami są rzadkością, jednakże powinniśmy pamiętać, że także osoby z ograniczeniami są zgodnie z przepisami pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego i powinniśmy zwrócić na nie uwagę w ruchu ulicznym. Pieszy na przejściu, a do nich zaliczamy osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, nigdy nie powinien być zaskoczeniem dla kierującego, który ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić mu pierwszeństwa. Niestety w poniedziałek (17 lipca) w Sulechowie, na przejściu dla pieszych doszło do potrącenia osoby poruszającej się na wózku – zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery miejskiego monitoringu.

Zielonogórscy policjanci cały czas przypominają o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w rejonach skrzyżowań i przejść dla pieszych. Ważne jest dostosowanie prędkości do natężenia ruchu, pory dnia i panujących warunków atmosferycznych, a także rozważna jazda oraz wzajemny szacunek. Ważna jest odpowiednia koncentracja, bo jazda samochodem w ruchu ulicznym jest czynnością trudną i wymagającą skupienia, żeby nie popełnić błędu. Niestety błędy się zdarzają i wtedy dochodzi do różnych zdarzeń drogowych – jedno z nich zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu w Sulechowie. W poniedziałek (17 lipca) około godziny 12, na wyznaczonym przejściu dla pieszych przy ulicy Armii Krajowej kierujący Toyotą potrącił mężczyznę poruszającego się na wózku inwalidzkim. Jak tłumaczył policjantom 43-letni kierujący, nie zauważył znajdującego się już na przejściu jadącego na wózku inwalidzkim 72-latka. W tym przypadku niezwykle pomocne w ustaleniu okoliczności zdarzenia okazały się kamery monitoringu miejskiego, które zarejestrowały jego przebieg. Pomimo, że zderzenie samochodu i wózka, a następnie upadek na jezdnię wyglądały bardzo poważnie, 72-latek nie odniósł poważniejszych obrażeń i zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję. Policjanci zatrzymali kierującemu prawo jazdy i skierowali wniosek o ukaranie do sądu w Sulechowie.

Pamiętajmy o tym aby dostosować prędkość do natężenia ruchu na drodze, a o szczególną ostrożność prosimy w rejonach przejść dla pieszych i skrzyżowań. Zwróćmy uwagę na bezpieczeństwo tych właśnie niechronionych uczestników ruchu drogowego. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drogach zależy od każdego z nas, a odpowiedzialne zachowanie na drodze, pomoże nam uniknąć niebezpiecznych sytuacji! Pieszych natomiast prosimy o to aby przed wejściem na przejście upewnili się, że mogą bezpiecznie przejść na drugą stronę jezdni, ale także aby byli czujni znajdując się już na przejściu.

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

video: Urząd Miejski w Sulechowie

