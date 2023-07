Tranzyt na autostradzie A2 pod lupą lubuskich policjantów Data publikacji 19.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Na międzynarodowej trasie E30 - autostradzie A2 lubuska drogówka sprawdzała zachowanie kierowców pojazdów ciężarowych. Mundurowi przy wykorzystaniu nieoznakowanych radiowozów z videorejestratorem dokładnie przyjrzeli się stosowaniu się zmotoryzowanych do nowych przepisów ruchu drogowego związanych z zakazem wyprzedzania się ciężarówek na drogach szybkiego ruchu. Oprócz tego aspektu tradycyjnie kontrolowana była trzeźwość, stan techniczny pojazdu oraz stosowanie się do ograniczeń prędkości.

Od 1 lipca 2023 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy Prawa o ruchu drogowym. Nowelizacja wprowadziła zakaz wyprzedzania się ciężarówek na autostradach i drogach ekspresowych. Nowe przepisy mają przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo na drogach oraz upłynnić ruch. W Polsce każdego roku ruch pojazdów – także ciężarowych – jest coraz większy. Przybywa także kolejnych kilometrów dróg szybkiego ruchu, dlatego policyjne działania mają przede wszystkim na celu przypomnienie zmotoryzowanym, że fundamentem bezpieczeństwa drogowego jest przestrzeganie przepisów prawa.

We wtorek (18 lipca) policjanci sekcji zabezpieczenia autostrady prowadzili działania, podczas których sprawdzali zachowanie kierowców pojazdów ciężarowych na autostradzie A2. To jedna z głównych arterii komunikacyjnych naszego regionu -międzynarodowa trasa E30 - łącząca zachód ze wschodem. To tam właśnie mundurowi „w białych czapkach”, przy wykorzystaniu nieoznakowanych radiowozów z videorejestratorem, czuwali nad bezpieczeństwem zmotoryzowanych. Przede wszystkim kierowców ciężarówek, gdyż to tej grupie kierowców były poświęcone wtorkowe działania. Policjanci sprawdzali zachowanie kierowców pojazdów ciężarowych na drodze, między innymi czy stosują się do nowych przepisów ruchu drogowego, związanych z zakazem wyprzedzania na drogach szybkiego ruchu. Oprócz tej kwestii policyjne kontrole koncentrowały się na przestrzeganiu ograniczeń prędkości, stosowaniu się do znaków drogowych, sprawdzeniu stanu technicznego pojazdów oraz kondycji psychofizycznej kierowców. Policjanci podkreślają, że choć ujawnili wykroczenia i nieprawidłowe zachowania kierowców, to sytuacji wyprzedzania się ciężarówek na autostradzie było zauważalnie mniej niż przed wejściem w życie nowych przepisów.

komisarz Maciej Kimet

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim