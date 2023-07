107 zarzutów związanych z oszustwami - do sądu wpłynął akt oskarżenia Data publikacji 19.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Olsztyńscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, przy współpracy z prokuraturą na podstawie przeprowadzonego dochodzenia wyjaśnili okoliczności i ustalili osoby, stojące za szeregiem oszustw internetowych. 40-latek za pośrednictwem jednego z portali sprzedawał towary, których nigdy nie posiadał i jak się okazało nie działał sam. W ten sposób zostało oszukanych ponad 100 osób z całego kraju. Do olsztyńskiego sądu wpłynął akt oskarżenia w tej sprawie.

Do Sądu Rejonowego w Olsztynie wpłynął akt oskarżenia przeciwko 40-letniemu mężczyźnie oraz 8 innym osobom zamieszanym w szereg oszustw internetowych. Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie przy współpracy z Prokuraturą Rejonową Olsztyn Południe na podstawie przeprowadzonego dochodzenia i zebranego materiału dowodowego przedstawili 93 zarzuty oszustwa 40-letniemu mieszkańcowi województwa małopolskiego, który z przestępczej działalności uczynił sobie stałe źródło dochodu. Przestępczy proceder trwał od października 2019 roku do listopada 2021 roku. W toku policyjnych czynności ustalono, że sprawca umieszczał ogłoszenia o kupnie rachunku bankowego, czy zarejestrowanej karty SIM. Kontaktowały się z nim osoby z terenu całego kraju, które za drobną opłatą udostępniały 40-latkowi potrzebne informacje. Następnie sprawca, posługując się pozyskanymi danymi umieszczał fikcyjne ogłoszenia na portalu internetowym, gdzie wyłudzał zaliczki oraz opłaty na poczet sprzętu wystawionego w ogłoszeniach. Oferował m.in.: części komputerowe, sprzęt elektroniczny oraz artykuły gospodarstwa domowego w bardzo atrakcyjnych cenach. Zainteresowane osoby po kontakcie z oferentem, dokonywały przelewów zaliczek na wskazany numer konta bankowego. Następnie kontakt się urywał. Mężczyzna został zatrzymany w listopadzie 2021 roku na terenie Krakowa, okazało się, że był poszukiwany przez organy ścigania. Obecnie odbywa karę pozbawienia wolności. Podczas prowadzonych czynności policjanci znaleźli i zabezpieczyli kilkadziesiąt telefonów komórkowych, karty SIM, laptopy, nośniki pamięci i gotówkę. Pokrzywdzonych w tej sprawie zostało ponad 100 osób z terenu całego kraju. Łączna suma strat to ponad 160 tysięcy złotych.

W sprawie przedstawiono łącznie 107 zarzutów 9 podejrzanym. Zarzuty pomocnictwa w przestępstwie oszustwa przedstawiono 6 osobom. 3 zarzuty oszustwa w tej sprawie usłyszał również 29-latek z województwa mazowieckiego. Działając od maja do czerwca 2021 roku, oferował na sprzedaż za pośrednictwem portalu sprzęt elektroniczny, którego w rzeczywistości nie posiadał, tym samym oszukał osoby na łączną kwotę ponad 7 tysięcy złotych. Zarzut oszustwa w tej sprawie usłyszał również 31-latek, który za pośrednictwem portalu oferował na sprzedaż telewizor, a łączna suma strat to prawie 4 tysiące złotych. Do przestępczego procederu doszło w październiku 2020 roku. Towary nigdy nie trafiły do kupujących.



Zgodnie z kodeksem karnym za przestępstwo oszustwa grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.