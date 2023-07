Fałszywy „wnuczek” zatrzymany i tymczasowo aresztowany Data publikacji 19.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z mokotowskiego wydziału wywiadowczo-patrolowego zatrzymali mężczyznę w wieku 18 lat, który brał udział w oszustwie seniorki stosując metodę na tzw. wnuczka, a od drugiej próbował wyłudzić pieniądze. Dzięki szybkiej interwencji policjantów, mężczyzna został zatrzymany na gorącym uczynku i usłyszał zarzut oszustwa oraz usiłowania oszustwa. Mokotowski sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec 18-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Grozi mu kara od 6 miesięcy nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Starsza kobieta odebrała telefon od swojej „płaczącej wnuczki”, która poinformowała ją, że jechała samochodem i potrąciła kobietę w ciąży, która trafiła do szpitala. By wnuczka mogła uniknąć odpowiedzialności karnej, potrzebne były pieniądze - 12 000 złotych, dolary lub biżuteria i najlepiej spakowane do reklamówki. Po odbiór „kaucji”, miał przyjść mecenas o nazwisku „Majewski”.

Przekonana o konieczności podjęcia współpracy z organami ścigania, kobieta zadzwoniła na Policję, aby dopytać o szczegóły. Reakcja policjantów była natychmiastowa i już po chwili kobieta zorientowała się, że miała do czynienia z oszustami. Dzięki współpracy starszej pani z policjantami „odbierak” pieniędzy został zatrzymany, a środki finansowe zostały na swoim miejscu.

Tyle szczęścia nie miała seniorka, która padła ofiarą oszustów dzień wcześniej. 18-latek wprowadził w błąd kobietę co do własnej tożsamości, podając się za mecenasa i spowodował, że pokrzywdzona przekazała mu 20 000 złotych. Po wszystkim, kiedy skontaktowała się ze swoim wnuczkiem, zorientowała się, że została oszukana.

Mężczyźnie biorącemu udział w przestępstwie funkcjonariusze z wydziału dochodzeniowo-śledczego zarzucili udział w tych oszustwach, a zgromadzony materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi na przedstawienie dwóch zarzutów i skierowanie wniosku do sądu o zastosowanie wobec 18-latka środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Sąd przychylił się do wniosku.

Dalsze czynności w sprawie prowadzą mokotowscy policjanci i wiele wskazuje na to, że podejrzany może mieć związek z innymi tego typu oszustwami. Czynności w sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów.

Oszuści "na wnuczka" i "na policjanta" wciąż oszukują starsze osoby. Nie bądźmy obojętni i wcześniej ostrzegajmy naszych krewnych przed osobami podszywającymi się pod członków rodziny czy policjantów.

Policja ostrzega!

Nigdy nie podawaj przez telefon swoich danych osobowych ani adresu! Nigdy nie informuj, w jakich bankach i na jakich lokatach gromadzisz oszczędności! Nie ufaj nieznanym rozmówcom i sprawdzaj przekazywane przez nich informacje! Zawsze najpierw rozłącz połączenie telefoniczne, aby wybrać inny numer! Pod żadnym pozorem nie pobieraj gotówki i nie przekazuj jej rzekomym policjantom! Po takim telefonie zadzwoń z innego aparatu i powiadom o usiłowaniu wyłudzenia pieniędzy! Zachowaj ostrożność - jeżeli dzwoni ktoś, kto podszywa się pod członka rodziny i prosi o pieniądze, nie podejmuj żadnych pochopnych działań - nie wykonuj jego poleceń - nie daj się zmanipulować! Nie mów nikomu, a szczególnie przez telefon, o kwocie oszczędności jakie posiadasz i gdzie je przetrzymujesz. Zadzwoń do innego członka rodziny i upewnij się, czy osoba, która prosiła o pomoc, faktycznie jej potrzebuje. Nigdy nie przekazuj pieniędzy obcym osobom! Po pieniądze fałszywy krewny podsyła w swoim imieniu innego oszusta. Nigdy nie ulegaj presji czasu wywieranej przez oszustów.

Pamiętaj:

Policja nigdy nie prowadzi działań operacyjnych przez telefon!

Policja nigdy nie wymaga poświęcenia Twoich oszczędności do jakichkolwiek celów!

Policja nigdy nie przekazuje telefonicznie informacji na temat prowadzonych działań operacyjnych ani danych policjantów biorących w nich udział!