Długa i ciężka walka o życie pracownika kopalni

Data publikacji 19.07.2023 Około półtorej godziny trwało udzielanie pierwszej pomocy nieprzytomnemu pracownikowi łaziskiej kopalni, który w poniedziałkowe popołudnie zasłabł w jednym pomieszczeń biurowych. Pierwsi na miejscu pojawili się policjanci z miejscowego komisariatu i rozpoczęli długą i bardzo ciężką resuscytację. Mieszkaniec Żor odzyskał funkcje życiowe i trafił do szpitala.

W poniedziałek (17 lipca) około godziny 13.30 dyżurny Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych otrzymał zgłoszenie, że w jednym z pomieszczeń biurowych kopalni leży nieprzytomny mężczyzna. Skierowani na miejsce trzej policjanci stwierdzili zatrzymanie akcji serca i natychmiast rozpoczęli resuscytację. Mundurowi użyli defibrylatora będącego na wyposażeniu kopalni. Po około 20 minutach do akcji ratowania życia 70-latka przystąpił także zespół karetki pogotowia. Podczas gdy policjanci, zmieniając się co chwila, uciskali klatkę piersiową poszkodowanego, ratownicy medyczni podawali leki. Po kolejnej godzinie ciężkiej walki nieprzytomny mężczyzna zaczął oddychać, co pozwoliło na jego transport do szpitala.

Jeden z ratowników medycznych podziękował policjantom za współpracę i uratowanie życia 70-latka mówiąc, że to niewątpliwie efekt szybkiego, zdecydowanego i profesjonalnego udzielenia pomocy medycznej.