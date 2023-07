Podziękowania dla policjantów biorących udział w poszukiwaniu zaginionego Data publikacji 19.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Do Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju wpłynęły podziękowania dla policjantów, którzy w ubiegłym tygodniu prowadzili poszukiwania zaginionego 28-latka. Mundurowi wykazali się ogromną empatią wobec zgłaszającej. Rodzina odnalezionego mężczyzny postanowiła podziękować za profesjonalną postawę policjantów.

W piątek 14 lipca 2023 roku około godziny 19.00 do Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju zgłosiła się kobieta, która poinformowała policjantów o zaginięciu swojego 28-letniego syna. Mężczyzna 12 lipca 2023 roku po wyjściu od narzeczonej nie powrócił do domu i od tego momentu bliscy nie mieli z nim kontaktu. Mundurowi przyjęli od kobiety zgłoszenie, a wszyscy policjanci w służbie ruszyli na poszukiwania. Stróże prawa sprawdzili teren, który mężczyzna miał pokonać, wracając do domu. Skontrolowano między innymi znajdujące się w pobliżu tereny leśne, działki i stacje paliw oraz rozmawiano z taksówkarzami. Około godziny 2:40 udało się nawiązać kontakt telefoniczny z zaginionym.

Wczoraj, 18.07.2023 r., Komendant Miejski Policji w Jastrzębiu-Zdroju, podinsp. Tomasz Hynek, otrzymał podziękowania dla funkcjonariuszy skierowane przez matkę oraz przez narzeczoną zaginionego mężczyzny. Ich treść publikujemy poniżej:

„Na Pana ręce pragniemy złożyć serdeczne podziękowania dla wszystkich Funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju, którzy w ramach swojej służby podjęli działania w związku z zaginięciem bliskiej nam osoby. W sposób szczególny chciałybyśmy wyrazić swoją wdzięczność dla osób, z którymi miałyśmy bezpośredni kontakt: (dane policjantów). Empatia i zrozumienie, którymi wykazali się Funkcjonariusze, w połączeniu z zaangażowaniem w wykonywanie pracy, były dla nas nieocenioną pomocą w tych niełatwych chwilach. Mamy poczucie, że trafiliśmy na osoby, które były nie tylko profesjonalistami w swoich dziedzinach, ale przede wszystkim – dobrymi, bezinteresownymi ludźmi. Postawa Panów: Arkadiusza, Antoniego i Mariusza może być wzorem dla innych Policjantów, a Oni sami – chlubą Miejskiej Komendy Policji w Jastrzębiu-Zdroju.

Będziemy wdzięczne za bezpośrednie przekazanie symbolicznych podziękowań każdemu z nich.”