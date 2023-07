Policjanci odzyskali dziecięcy samochód elektryczny. Podejrzany chwalił się nim na portalu społecznościowym Data publikacji 19.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubińscy policjanci zatrzymali 24-latka, który podejrzany jest o kradzież dziecięcego elektrycznego samochodu, który właściciele trzymali na klatce schodowej. Pokrzywdzona zauważyła i rozpoznała swoją własność, kiedy mężczyzna dodał na portalu społecznościowym relację z przejażdżki jego dziecka w tym samochodzie i natychmiast powiadomiła funkcjonariuszy. Mundurowi tego samego dnia zatrzymali podejrzanego i odzyskali zabawkę. Policjanci apelują o niepozostawianie swoich wartościowych przedmiotów bez nadzoru i odpowiedniego zabezpieczenia, gdyż jak w powyższym przypadku, okazja czyni złodzieja.

Policjanci lubińskiej komendy zostali powiadomieni o kradzieży elektrycznego dziecięcego samochodu, sterowanego pilotem. Jak ustalili mundurowi, właściciele trzymali ten zabawkowy pojazd przed drzwiami mieszkania, na klatce schodowej. Stał się on niestety łupem 24-letniego mieszkańca powiatu lubińskiego. Sprawca nie dość, że ukradł pojazd, to jeszcze dodał relację na portalu społecznościowym jak jego dziecko jeździ tym autkiem. Zauważyła to pokrzywdzona i zgłosiła sprawę lubińskim policjantom.

Funkcjonariusze jeszcze tego samego dnia zatrzymali podejrzanego o ten czyn 24-latka. Pojazd odnaleźli w zaroślach, kilkaset metrów od miejsca zamieszkania sprawcy. Autko wróciło do dziecka zgłaszającej.

Zatrzymany mężczyzna początkowo tłumaczył się, że kupił zabawkę od innej osoby. Finalnie przyznał się do kradzieży.

Na podstawie tego zdarzenia policjanci apelują, aby nie zostawiać swoich rowerów czy innych urządzeń transport osobowego bez nadzoru nawet na kilka chwil. Wchodząc do sklepu czy na chwilę do mieszkania pamiętajmy, żeby jednoślad dokładnie zabezpieczyć przed ewentualną kradzieżą. Nigdy nie wiemy, czy nie znajdzie się osoba, która skorzysta z łatwej okazji i nie ukradnie naszej własności.