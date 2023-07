Przyjechał do komisariatu autem mając blisko 1 promil alkoholu w organizmie Data publikacji 19.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj do Komisariatu II Policji w Jeleniej Górze przyjechał mężczyzna w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym kierowania przez niego pojazdem w stanie nietrzeźwości. Dzięki czujności policjantki okazało się, że mieszkaniec powiatu karkonoskiego przyjechał autem pomimo tego, że nie posiadał uprawnień oraz był w stanie nietrzeźwości. Badanie wykazało, że miał blisko 1 promil alkoholu w organizmie. Teraz za popełnione czyny grozić mu może kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności zakaz kierowania pojazdami oraz świadczenie pieniężne.

18 lipca bieżącego roku około godziny 10.00 do Komisariatu II Policji w Jeleniej Górze zgłosił się 31-letni mieszkaniec powiatu karkonoskiego w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym kierowania przez niego pojazdem w stanie nietrzeźwości.

Mężczyzna dzień wcześniej został zatrzymany w Piechowicach do kontroli drogowej, podczas której okazało się, że jest on nietrzeźwy. Przeprowadzone badanie wykazało wówczas, że miał on blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy.

Prowadząca postępowanie policjantka podczas czynności wyczuła od mężczyzny woń alkoholu, choć ten twierdził, że jest trzeźwy. Badanie jego stanu trzeźwości wykazało, że miał w organizmie blisko 1 promil tej substancji. Mężczyzna przyjechał do komisariatu swoim samochodem, który zaparkował obok komisariatu, co zarejestrowały kamery monitoringu.

Teraz 31-latek za popełnione czyny odpowie przed sądem, a grozić mu może kara do 2 lat pozbawienia wolności, zakaz kierowania pojazdami oraz wysokie świadczenie pieniężne.

