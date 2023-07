Policjanci z dolnośląskiego garnizonu uczcili pamięć poległych i pomordowanych funkcjonariuszy

Obchody Święta Policji to ważny czas dla wszystkich funkcjonariuszy i moment, kiedy należy się na chwilę zatrzymać, by m.in. oddać cześć i hołd policjantom, którzy poświęcili własne życie dla dobra innych. Dlatego też w przeddzień zaplanowanej na Dolnym Śląsku uroczystości, pamiętając o zamordowanych i poległych policjantach, delegacje policyjnych stowarzyszeń, związków zawodowych Policji, a także Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, z Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariuszem Wesołowskim na czele złożyły wieńce i zapaliły znicze. Zbiórki odbyły się m.in. na terenie Sanktuarium Golgoty Wschodu, przy pomniku na Cmentarzu Osobowickim oraz pod Tablicą Pamięci w siedzibie komendy wojewódzkiej, bo jak powiedział Józef Piłsudski ,,Kto nie zna historii i tradycji swoich przewodników, nie jest godzien nosić swojego munduru’’.