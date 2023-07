Kierowca lamborghini pędził 224 km/h. Dostał 2500 zł mandatu i 15 punktów karnych Data publikacji 20.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 34-latek z mazowieckiego miał tylko odprowadzić lamborghini huracan swojemu szefowi z Niemiec. Po drodze na lubuskim odcinku autostrady A2 czekała go jednak nieplanowana przerwa w szybkiej jeździe. To za sprawą policjantów z Sekcji Zabezpieczenia Autostrady, którzy zauważyli tę szarżę i zatrzymali go na wysokości Rzepina. Kierowcę sportowego auta ukarano mandatem w wysokości 2500 złotych i 15 punktami karnymi.

Cała sytuacja miała miejsce we wtorek /18 lipca/ przed godziną 11 na lubuskim odcinku autostrady A2 na wysokości Rzepina. Policjanci z Sekcji Zabezpieczenia Autostrady Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim zauważyli sportowe auto jadące lewym pasem ruchu w kierunku granicy. Kierujący poruszał się z bardzo dużą prędkością, dlatego policjanci ruchu drogowego postanowili ją zmierzyć. Po kilku chwilach okazało się, że sportowe lamborghini gna z prędkością 224 km/h. To zdecydowanie za szybko nawet jak na warunki autostradowe. Po zatrzymaniu okazało się, że za sterami auta siedział 34-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego. Tłumaczył mundurowym, że jedzie tylko odstawić auto swojemu szefowi do Niemiec. Prędkość, z jaką się poruszał nie mogła pozostać bez reakcji. Policjanci ukarali kierowcę mandatem karnym w wysokości 2500 złotych i 15 punktami karnymi.

Policjanci z Sekcji Zabezpieczenia Autostrady Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim to doświadczeni funkcjonariusze ruchu drogowego, którzy codziennie dbają o bezpieczeństwo zmotoryzowanych na autostradzie A2. To międzynarodowa trasa E-30 łącząca Polskę z państwami Europy Zachodniej. Ruch tranzytowy i turystyczny zwłaszcza w wakacje jest tu bardzo duży. Dlatego tak ważna jest prawidłowa i skuteczna reakcja policjantów na wszelkie próby łamania prawa. Tylko w ten sposób możliwe jest zachowanie bezpieczeństwa wszystkich jadących tędy kierowców.

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Film 224_KMH_-_VID.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik 224_KMH_-_VID.mp4 (format mp4 - rozmiar 6.64 MB)