Uroczystość przy Tablicy Pamięci w Komendzie Głównej Policji Data publikacji 20.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Jednym z głównych punktów każdych centralnych obchodów Święta Policji jest pamięć o poprzednikach i tych funkcjonariuszach, którzy oddali na służbie życie. Święto Policji w Komendzie Głównej Policji zawsze zaczyna się od wspomnienia tych, którzy odeszli na wieczną służbę. Nie inaczej było i w tym roku. Przy obelisku „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” oraz przy Tablicy Pamięci w Komendzie Głównej Policji odbyły się uroczystości upamiętniające poległych na służbie policjantów.

Przed Tablicą Pamięci odbyła się uroczystość, którą poprzedziło złożenie wieńców przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” na dziedzińcu Komendy Głównej Policji. Monument, gdzie złożona jest ziemia z dołów śmierci w Miednoje, poświęcony jest przedwojennym stróżom prawa, którzy zostali zamordowani w ZSRR podczas II wojny światowej. Wieniec przed obeliskiem złożyli Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażej Poboży oraz Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wraz z zastępcami.

Następnie przed Tablicą Pamięci w gmachu KGP , gdzie umieszczone są inskrypcje epitafijne z nazwiskami policjantów, którzy oddali życie w związku ze służbą, ratując innych bądź stając w ich obronie, odbyła się uroczysta zbiórka. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński wraz z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażejem Pobożym, Komendantem Głównym Policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem, Zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Pawłem Dobrodziejem i nadinsp. Romanem Kusterem oddali hołd poległym na służbie policjantom składając wieniec kwiatów.

***

W hołdzie składanym koleżankom i kolegom, którzy odeszli na wieczną wartę, co roku podczas ogólnokrajowych obchodów święta Policji odbywa się ceremonia odsłonięcia kolejnych tabliczek epitafijnych na Tablicy Pamięci oraz wpięcia nowych kart do Księgi Pamięci. To szczególnie wzruszający i podniosły moment dla całej policyjnej formacji. Poprzez swoją obecność tutaj, pochylenie głów przed tabliczkami epitafijnymi z nazwiskami poległych policjantów oraz modlitwę, policyjny świat oddaje hołd i podkreśla swoje zobowiązanie do zachowania pamięci o tych wszystkich policjantach, którzy działając w ochronie zdrowia i życia obywateli zapłacili w służbie najwyższą cenę i słowa roty ślubowania wypełnili do końca.

Tablica Pamięci ku czci Poległych Policjantów powinna być pusta, nie powinno być tam żadnego nazwiska – jednak służba i zawód policjanta należy do jednych z najniebezpieczniejszych i choć robimy wszystko, aby nie pojawiały się na Tablicy nowe nazwiska, zdajemy sobie sprawę, że jest to trudne do wykonania.

Dlatego pamięć o tych wszystkich, którzy zginęli nigdy nie zaginie, podobnie jak i pamięć o policjantach z całego świata, którzy ratując innych, sami oddali swoje życie.

(KGP)