Aresztowany za inną czynność seksualną

Data publikacji 20.07.2023

Zarzuty dopuszczenia się wobec małoletnich innej czynności seksualnej usłyszał obcokrajowiec zamieszkujący powiat krapkowicki. Zdzieszowiccy policjanci zatrzymali go tuż po tym, jak dopuścił się wskazanych przestępstw na jednym z miejskich basenów. Decyzją sądu 34-latek został tymczasowo aresztowany. Teraz grozi mu kara nawet do 12 lat więzienia.

Do tego zdarzenia doszło w minioną niedzielę (16.07.2023), tuż po godzinie 16.00. Wtedy zdzieszowiccy policjanci interweniowali na basenie znajdującym się na terenie miasta. Tam ratownika zaalarmowała zaniepokojona kobieta, która oświadczyła, że jej 11-letnią córkę, w miejscach intymnych dotykał obcy mężczyzna. W trakcie interwencji mundurowym o podobnych sytuacjach opowiedziały kolejne trzy małoletnie dziewczynki.

Policjanci szczegółowo zapoznali się z zaistniałymi sytuacjami. Podejrzewany o przestępstwa mężczyzna został natychmiast zatrzymany. Następnie 34-latek trafił do policyjnych aresztów.

Śledczy z komisariatu Policji w Zdzieszowicach skrupulatnie zebrali i przygotowali materiał dowodowy, który później posłużył prokuraturze. Zatrzymany usłyszał cztery zarzuty dopuszczenia się wobec małoletnich dziewczynek, w wieku od 8 do 15 lat, innej czynności seksualnej.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i policjantów. Wobec zatrzymanego zastosował najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Podejrzany trafił do aresztu na 3 miesiące. Zgodnie z kodeksem karnym, 34-latkowi grozi teraz od 2 do 12 lat więzienia.