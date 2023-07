Śląscy policjanci uczestniczyli w zabezpieczeniu meczu UEFA w Estonii Data publikacji 20.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Estońska Policja zaprosiła śląskich policjantów do wzięcia udziału w zabezpieczeniu meczu piłkarskiego w Tallinie. 18 lipca w stolicy Estonii w ramach eliminacji UEFA Ligi Mistrzów rywalizowały ze sobą drużyny Flory Tallin i Rakowa Częstochowa. W policyjnym zabezpieczeniu wzięli udział dwaj policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie - eksperci w zakresie zwalczani przestępczości pseudokibiców. Śląscy policjanci wsparli stronę estońską, wykorzystując swoje rozległe rozpoznanie pseudokibicowskiego środowiska.

Zaproszenie dla dwóch śląskich policjantów wpłynęło do Krajowego Punktu Informacyjnego ds. Imprez Sportowych funkcjonującego w strukturach Komendy Głównej Policji. Strona estońska zaproponowała wzięcie udziału w policyjnym zabezpieczeniu meczu piłkarskiego rozgrywanego 18 lipca na stadionie w stolicy Estonii pomiędzy drużynami Flory Tallin i Rakowem Częstochowa. Obszerną wiedzę w zakresie środowiska pseudokibiców śląskich drużyn mają mundurowi z Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji oraz ich odpowiednicy z komend miejskich i powiatowych. 17 lipca do Tallina przybyli dwaj policyjni eksperci z komendy wojewódzkiej w Katowicach i komendy miejskiej w Częstochowie, aby udzielić wsparcia w zabezpieczeniu sportowej imprezy. Polska delegacja współpracowała z estońskimi policjantami, a strony wymieniały się zawodową wiedzą i doświadczeniem. Podczas wyjazdu śląscy policjanci m.in. zwracali uwagę na to, czy wśród blisko 200 kibiców, którzy przyjechali z Polski, aby dopingować piłkarzy częstochowskiej drużyny, znajdują się znane im osoby powiązane ze środowiskiem pseudokibiców. Wizyta stanowiła kolejną okazję do zacieśnienia międzynarodowej współpracy polskiej Policji, tym razem ze stroną estońską.