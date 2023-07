Uroczyste spotkanie z laureatami XVI Ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł” Data publikacji 20.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Tuż przed Centralnymi Obchodami Święta Policji, 20 lipca 2023 r., w Komendzie Głównej Policji w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie laureatów Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant, który mi pomógł” z nadinsp. Romanem Kusterem, zastępcą Komendanta Głównego Policji. Podczas spotkania laureatom towarzyszyli przełożeni oraz komendanci wojewódzcy /stołeczny Policji oraz kapelani policyjni.

Uroczystość otworzył dyrektor Biura Prewencji KGP insp. Robert Kumor, który przypomniał genezę i ideę konkursu, zrodzoną w 2007 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach. Do tegorocznej edycji konkursu nadesłano 163 zgłoszenia. Zdecydowana większość dotyczyła funkcjonariuszy służby prewencyjnej. W wielu uzasadnieniach osoby podkreślały wyjątkowy profesjonalizm policjantów, empatię i wysoką kulturę funkcjonariuszy.

Do laureatów i zebranych gości zwrócił się nadinsp. Roman Kuster: - Słowa służebność i motto pomagamy i chronimy wpisują się w to, co na co dzień robicie wy i dziesiątki policjantów wychodzących do służby. Codziennie mamy około 16 tys. interwencji, a wy potraficie dostrzec te osoby, które potrzebują pomocy, potraficie pokierować nimi, niekiedy dosłownie poprowadzić za rękę, a niekiedy wdrożyć procedury określone prawem. W imieniu Komendanta Głównego i swoim nisko wam się kłaniam za to, jak podchodzicie do roli policjanta. Każdy z nas pamięta o słowach z roty ślubowania, bo jesteśmy policjantami 24 godziny na dobę, na urlopie, w czasie wolnym, w niedzielę, w Sylwestra, w święta, codziennie. Nie przechodzimy nigdy obojętnie obok osoby, której dzieje się krzywda. Za to Wam bardzo serdecznie dziękuję. Te statuetki konkursowe, które otrzymacie podczas Centralnych Obchodów Święta Policji są wymowne. Dwie dłonie trzymające serce. Na tych dłoniach podaje się swoje serce, ale też ratuje się czyjeś serce - powiedział.

Ideą konkursu jest w szczególności promocja postaw i umiejętności policjantów osobiście zaangażowanych w pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem lub poszkodowanym w wyniku nieszczęśliwych wypadków. Celem przedsięwzięcia jest również wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Zgłoszeń policjantów do konkursu dokonywać mogły osoby indywidualne, jak również organizacje i instytucje. Każde zgłoszenie stanowi niezależne społeczne uznanie dla działań podejmowanych na rzecz pomocy osobom krzywdzonym.

Na podstawie zgłoszeń komisja konkursowa, która składała się z laureatów trzech ostatnich edycji konkursu oraz przedstawiciela Biura Prewencji KGP wyłoniła kolejnych pięciu laureatów. W tym roku suma wszystkich laureatów to już 80 policjantek i policjantów.

Typowanie kandydatów odbywało się na podstawie szczegółowej analizy uzasadnień zawartych w formularzach zgłoszeniowych. Głównym kryterium branym pod uwagę było przede wszystkim zaangażowanie kandydatów w działania podejmowane na rzecz pomocy osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa, w tym doznającym przemocy domowej lub poszkodowanym w wyniku nieszczęśliwych wypadków.

Organizatorem konkursu „Policjant, który mi pomógł” jest Biuro Prewencji KGP.

Laureatami XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant, który mi pomógł” zostali:

sierż. Bartosz Ludwik z Posterunku Policji w Marcinowicach Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy;

asp. szt. Stanisław Siwek dzielnicowy z Komisariatu Policji Warszawa Wesoła Komendy Rejonowej Policji Warszawa II;

Marcin Uszyński dzielnicowy z Posterunku Policji w Drohiczynie Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach; asp. szt. Danuta Waloszczyk specjalista Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kępnie.

Wszystkim laureatom konkursu serdecznie gratulujemy!

(Biuro Prewencji KGP, „Gazeta Policyjna”, zdjęcia Izabela Pajdała)