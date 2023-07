Policjacni z CBŚP zatrzymali nietrzeźwego kierującego Data publikacji 20.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Trzech funkcjonariuszy Zarządu w Opolu Centralnego Biura Śledczego Policji zauważyło mężczyznę, który na terenie stacji paliw spożywał alkohol, po czym wsiadł do pojazdu i odjechał. Policjanci natychmiast zareagowali, pojechali za mężczyzną i zatrzymali go do kontroli. Wynik badania alkomatem wskazał u kierowcy blisko promil alkoholu w wydychanym powietrzu. 51-latek odpowie teraz przed sądem za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości.

Do nietypowej interwencji doszło kilka dni temu przed południem. Trzech funkcjonariuszy z opolskiego zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji tankowali auto na jednej ze stacji paliw w Strzelcach Opolskich. Śledczy zwrócili uwagę na mężczyznę, który na parkingu stacji spożywał alkohol, a następnie wsiadł do pojazdu i odjechał. Funkcjonariusze natychmiast zareagowali i ruszyli za nieodpowiedzialnym kierowcą, zatrzymując go do kontroli. Śledczy zabrali mu kluczki i o wszystkim powiadomili dyżurnego strzeleckiej komendy.

Przybyli na miejsce policjanci ruchu drogowego przebadali alkomatem kierowcę, gdzie stężenie alkoholu w organizmie 51-latka wynosiło prawie promil. Mieszkańcowi powiatu strzeleckiego mundurowi zatrzymali uprawnienia do kierowania. Teraz przed sądem odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, za które grozi kara pozbawienia wolności do dwóch lat, a także musi liczyć się z sądowym zakazem kierowania pojazdami mechanicznymi.

Policjanci apelują, aby każdy reagował na niebezpiecznie zachowanie innych uczestników ruchu drogowego. Zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych. Każdy nawet anonimowo pod numerem telefonu 112 może powiadomić najbliższą jednostkę Policji, o takim fakcie. Policjanci sprawdzą każdy sygnał.