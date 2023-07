Podziękowania dla policjantów za pomoc w odnalezieniu matki Data publikacji 21.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Mieszkaniec Siedlec podziękował miejscowym policjantom za odnalezienie swojej 70-letniej matki.

Do Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach wpłynęło pismo, w którym mieszkaniec Siedlec dziękuje za odnalezienie swojej matki.

Do zdarzenia doszło 15 lipca, kiedy to do Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach zgłosił się mężczyzna, którego 70-letnia matka poszła na jagody. W dniu tym panował upał. Syn zaniepokojony brakiem kontaktu z matką oraz faktem, że sam nie mógł jej odnaleźć, poinformował o zaistniałej sytuacji służby. Na miejsce pojechali funkcjonariusze KMP w Siedlcach oraz druhowie OSP. Po kilku godzinach poszukiwań kobieta została odnaleziona cała i zdrowa.