UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W LUBUSKIEM Data publikacji 21.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Polska Policja świętuje już 104. rocznicę jej powołania. W uroczyste obchody włącza się również Lubuska Policja. 21 lipca był zatem czasem awansów i wyróżnień, ale przede wszystkim szczególny moment podziękowań dla lubuskich stróżów prawa oraz pracowników cywilnych za ich zaangażowanie, codzienną pomoc i zapewnianie bezpieczeństwa społeczeństwu. To również obowiązek wspomnień i oddania honoru poległym policjantom, którzy w swej wiernej Narodowi służbie zapłacili najwyższą cenę.

W poniedziałek /24 lipca 2023 roku/ minie 104. rocznica utworzenia Policji Państwowej. Obchodzone tego dnia Święto Policji ma patetyczny i uroczysty charakter. To przejaw przywiązania policjantów do jakże chlubnej historii, tradycji i munduru, który każdy funkcjonariusz nosi z honorem i oddaniem. To czas, w którym służący w szeregach formacji policjanci, policjantki i pracownicy Policji mogą solidarnie zaakcentować swoją dumę z poświęcenia drugiemu człowiekowi, ale także w chwili refleksji pomyśleć o jej trudach. Dlatego wspominamy tych, którzy ginąc na służbie do końca byli wierni rocie ślubowania. Święto Policji to szczególny czas dla każdego funkcjonariusza i pracownika Policji. Na przestrzeni ponad 100 lat zmieniło się wiele. Ale niezmiennym, zostaje to, co w codziennej służbie przyświeca lubuskim mundurowym - wypełnianie roty policyjnego ślubowania. To misja, polegająca na gotowości do służby i pomocy każdemu, kto takiej pomocy oczekuje i potrzebuje. Kosztuje to wiele wyrzeczeń i wymaga także poświęcenia czasu prywatnego.

Wojewódzkie obchody Święta Policji garnizonu lubuskiego odbyły się w piątek /21 lipca/. Rozpoczęły się od jednego z najważniejszych momentów podczas każdego Święta Policji, mianowicie od wspomnienia funkcjonariuszy poległych na wschodzie oraz oddania honoru tym, którzy w służbie drugiemu człowiekowi ponieśli najwyższą cenę. Na gorzowskim cmentarzu pod pomnikiem „Krzyż Ofiar Katynia” zapalono znicze i złożono kwiaty, oddając hołd polskim funkcjonariuszom pomordowanym 83 lata temu. Następnie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim upamiętniono lubuskich policjantów, którzy wypełniając słowa roty ślubowania, odeszli na wieczną służbę. Przypominając ich nazwiska, składając kwiaty i zapalając znicze, oddano hołd ich bohaterstwu, lojalności i wierności policyjnej przysiędze. Uczczono również pamięć patrona lubuskiej Policji – aspiranta Policji Państwowej Alojzego Banacha, który został rozstrzelany wiosną 1940 roku w Twerze. Jego historia zawodowa i rodzinna, która splotła się z dziejami Ziemi Lubuskiej to świadectwo patriotyzmu i szacunku do Ojczyzny. Później w intencji policjantów i pracowników Policji odprawiona została msza święta, której przewodniczył Ksiądz Biskup Pomocniczy Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej – Adrian Put.

Równo o godzinie 12.30 na Placu Grunwaldzkim w Gorzowie Wlkp. rozpoczął się uroczysty apel. Na nim licznie zjawili się przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, sądownictwa, prokuratury, świata nauki i edukacji, europarlamentarzyści, parlamentarzyści, funkcjonariusze - także z Niemiec, pracownicy cywilni, rodziny i przyjaciele naszej formacji, a także przedstawiciele służb współpracujących z Policją.

Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim, nadinspektor Jarosław Pasterski rozpoczął go, dziękując lubuskim policjantom za ich zaangażowanie, codzienną pomoc i zapewnianie bezpieczeństwa społeczeństwu:

(…) „Koleżanki i Koledzy – policjanci i pracownicy lubuskiej Policji, miniony rok postawił przed Wami wiele wyzwań. Jestem pełen podziwu i uznania dla Waszego zaangażowania, wytrwałości i poświęcenia. Każdy z Was pełni w naszej formacji niezwykle ważną rolę, gdyż – jak mówią słowa cytatu – „indywidualnie jesteśmy kroplą, razem oceanem”. Niech to motto stanie się drogowskazem w Waszej codziennej służbie i pracy. Dziękuję, że każdego dnia stoicie na straży bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Lubuskiej. Bardzo dziękuję, że z pełną świadomością narażacie własne zdrowie i życie, chroniąc mienie i życie innych. Stoicie na straży prawa, przeciwdziałacie przestępczości, wdrażacie działania profilaktyczne i edukacyjne – słowem, jesteście zawsze tam, gdzie istnieje taka potrzeba. A to misja dla ludzi absolutnie wyjątkowych! Profesjonalizm i niezwykła determinacja przy wypełnianiu codziennych obowiązków lubuskich i polskich policjantów ma odzwierciedlenie również w wynikach ostatnich badań społecznych, które wskazują, że aż 96 procent obywateli Polski czuje się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania. Serdecznie wam za to dziękuję. Słowa wdzięczności kieruję także do wszystkich pracowników cywilnych. To dzięki Wam – Drodzy Państwo – my funkcjonariusze czujemy się pewnie podczas wypełniania obowiązków służbowych. Zapewniacie nam, doskonale przygotowane i profesjonalnie wyposażone, zaplecze do realizacji zadań. Troszczycie się o budżet instytucji, sprawy kadrowe, ochronę informacji czy szeroko pojętą logistykę. Wspieracie nas swoją specjalistyczną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem. Serdecznie Wam za to dziękuję! Was wszystkich – Drodzy Państwo – łączy słowo SŁUŻBA, w które wpisuje się ponad stuletnia tradycja poświęcenia. Funkcjonariusze, przyjmijcie życzenia wytrwałości w kontynuowaniu zaszczytnego, policyjnego powołania. Niech Waszej służbie zawsze towarzyszy szacunek oraz społeczne uznanie, będące wynikiem Waszych wzorowych postaw, nienagannego zachowania oraz prawych i przemyślanych decyzji. Policjantom, którzy już za chwilę odbiorą zasłużone awanse, wyróżnienia i odznaczenia serdecznie gratuluję! Życzę Wam –Koleżanki i Koledzy – kolejnych sukcesów, które są niewątpliwym odzwierciedleniem sumienności, profesjonalizmu oraz zaangażowania w realizację powierzonych zadań”.

Słowa do lubuskich stróżów prawa skierował I Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinspektor Dariusz Augustyniak:

„Szanowni Państwo, bardzo serdecznie Wam dziękuję za każdy dzień Waszej służby za to, co robicie każdego dnia dla mieszkańców województwa lubuskiego. Za każdą interwencję, za każde wykryte przestępstwo, za każdą zabezpieczoną imprezę masową, za każdą obsłużoną kolizję drogową. Tego jest naprawdę dużo, ale to jest Wasz wkład w to, że województwo lubuskie jest województwem bezpiecznym. To jest najlepszy prezent od was dla mieszkańców tego województwa. To jest fakt, z którym nie ma co dyskutować. Dzisiaj na przepięknej mszy świętej przed tą podniosłą uroczystością, Ksiądz Biskup również nawiązał do tego mówiąc, że on czuje się bezpiecznie chodząc po lubuskich ulicach. Bardzo serdecznie wam za to dziękuję, ale na pewno nie byłoby tego sukcesu gdyby nie wsparcie wszystkich, którzy Polską i Lubuską Policję wspierają. Na zakończenie chcę życzyć wszystkim spełnienia marzeń, chcę życzyć wszystkim dobrego zdrowia szczęścia i mądrości. Dziękuję.

List Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego skierowany do lubuskich policjantów i pracowników cywilnych odczytał Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak. W nim Minister składa lubuskim stróżom prawa oraz pracownikom cywilnym ogromne podziękowania i wyrazy głębokiej wdzięczności i uznania za pełną poświęcenia służbę i pracę na rzecz bezpieczeństwa naszej społeczności lokalnej. "Z tego wynika ogromne poczucie bezpieczeństwa naszych obywateli. To powód do prawdziwej chluby. Dziękuję i życzę bezpiecznej służby". Po tym, słowa do lubuskich policjantów i pracowników Policji skierował właśnie Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak:

„…104. Rocznica powstania polskiej Policji, służby wyjątkowej, przepełnionej tradycją, poświęceniem. Dlatego nie sposób dzisiaj nie powiedzieć, że zawsze będziemy pamiętali te 6 tysięcy polskich policjantów zamordowanych w lesie katyńskim w Charkowie i innych miejscach, że zawsze będziemy pamiętali lubuskich policjantów przepełnionych poczuciem swojej misji, wypełniających do końca słowa Roty ślubowania. Tych policjantów, którzy oddali życie pomagając tym wszystkim, którzy byli w niebezpieczeństwie i takiej pomocy potrzebowali. Drodzy państwo, żyjemy w wyjątkowym czasie, w czasie wielu zagrożeń i wielu wyzwań. Wasza codzienna służba w tym czasie to jest niekończący się egzamin. Egzamin, który lubuscy policjanci zdają doskonale. Dzisiaj siłą państwa jest poczucie bezpieczeństwa przez obywateli. Dzisiaj już słyszeliśmy niejednokrotnie, że takie poczucie bezpieczeństwa lubuszanie wyrażają. Słyszę o tym często kiedy jestem na spotkaniach we wspólnotach samorządowych. Chcę Wam za to z całego serca podziękować i wyrazić wielki szacunek za wasz profesjonalizm, za wasze zaangażowanie. Panie Komendancie Wojewódzki, Panie Generale, w sposób szczególny dziękuję Panu. Mamy częste kontakty, obserwuję Pana ogromne zaangażowane i ogromny profesjonalizm w dążeniu do tego, aby lubuska Policja ten egzamin ze skuteczności z wykonywania tych zadań, które gwarantują Lubuszanom bezpieczeństwo wykonywała jak najlepiej. Z całego serca Panu za to dziękuję.

Święto Policji to także czas awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań dla mundurowych oraz środowisk z nami współpracujących. Podczas dzisiejszych obchodów zostały wręczone medale „Za długoletnią służbę” nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz odznaki „Zasłużony policjant”, w tym srebrna dla szefa lubuskich policjantów - nadinspektora Jarosława Pasterskiego. Ale także medale „Za zasługi dla Policji” nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W tym roku mianowanych na wyższe stopnie służbowe zostanie niemal 600 policjantów garnizonu lubuskiego. W tym szczególnym dniu chcielibyśmy wyrazić duże słowa uznania i podziękować wszystkim tym, którzy codziennie ramię w ramię stoją z Lubuską Policją zwiększając tym samym bezpieczeństwo mieszkańców regionu. Honorowy patronat nad obchodami Święta Policji objął Komendant Główny Policji, generalny inspektor Jarosław Szymczyk.

podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji

w Gorzowie Wielkopolskim

video: komisarz Maciej Kimet