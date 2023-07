Przypnij duszę do ciała! Zapnij pasy i żyj! Data publikacji 22.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Zapięte pasy bezpieczeństwa co najmniej dwukrotnie zwiększają szanse przeżycia wypadku samochodowego. Umożliwiają także lepsze wyczucie ruchów pojazdu i precyzję kierowania. Musimy pamiętać, że choć w pojeździe znajduje się kilka elementów mających wpływ na nasze bezpieczeństwo - poduszka powietrzna zabezpiecza przed urazami głowę, właściwie ustawiony zagłówek chroni szyję, a zapięty pas zabezpiecza całe ciało - to mogą one nam pomóc tylko wtedy, gdy są prawidłowo użytkowane.

W chwili zderzenia samochodu jadącego z prędkością około 50 km/h z nieruchomą masywną przeszkodą, na ludzi wewnątrz auta działa ogromna siła przeciążenia. Osoba o wadze ciała 75 kg przez moment ma „masę zderzeniową” około 3750 kg. Nikt nie jest w stanie przeciwstawić się takiej sile - nieprzypięta osoba zostanie po prostu rzucona na deskę rozdzielczą albo wypadnie przez szybę. Jedyną szansą, aby tego uniknąć, są dobrze zapięte pasy bezpieczeństwa. Ich zadaniem jest „przywiązanie” człowieka do fotela i utrzymanie w pozycji siedzącej w momencie zderzenia tak, aby ciało nie uderzyło w twarde elementy kabiny, ani z niej nie wypadło.

Każda osoba w samochodzie zajmująca miejsce wyposażone w pasy, powinna je zapiąć jeszcze zanim pojazd ruszy. Tak naprawdę w interesie tych, którzy siedzą z przodu jest, aby pasy zapięli również pasażerowie siedzący z tyłu. Prawa fizyki są bezwzględne dla uczestników wypadków – w momencie czołowego zderzenia, pasażer siedzący z tyłu bez zapiętych pasów, z ogromnym impetem uderzy w osobę siedzącą przed nim.



Zapinając pasy, większość z nas robi to automatycznie. Okazuje się jednak, że są kwestie, na które powinniśmy zwracać uwagę, aby zminimalizować ryzyko urazów podczas ewentualnego zdarzenia drogowego.



Pamiętajmy!



- prawidłowo zapięte pasy powinny płasko przylegać do ciała;

- pas biodrowy powinien opinać biodra jak najniżej w stosunku do brzucha;

- pas piersiowy powinien przebiegać nad środkiem barku, bez tendencji do zsuwania się z ramienia - w tym celu należy dopasować górny punkt mocowania pasów bezpieczeństwa (na bocznym słupku);

- po zapięciu klamry należy naciągnąć pas piersiowy, żeby wyeliminować luzy. Pas działa tym skuteczniej, im ściślej opasuje chronioną osobę.



Przypnij duszę do ciała!

Zapnij pasy i żyj!

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 46.46 MB)