Msza Święta za Policję Data publikacji 23.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W wigilię Święta Policji w Bazylice Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie odbyła się uroczysta Msza Święta transmitowana przez Program Pierwszy Polskiego Radia. Zebrani modlili się w intencji całej formacji - funkcjonariuszy, pracowników Policji, emerytów, rencistów i ich rodzin oraz wszystkich, którzy działają w środowisku policyjnym.

Mszy św. odprawionej przez kapelanów policyjnych i księży z ordynariatu przewodniczył Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego bp Wiesław Lechowicz, który jest jednocześnie Delegatem Konferencji Episkopatu Polski do spraw Duszpasterstwa Policji. W Eucharystii uczestniczyło kierownictwo formacji na czele z Komendantem Głównym Policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem oraz jego zastępcami: nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem, nadinsp. Pawłem Dobrodziejem i nadinsp. Romanem Kusterem. Obecni byli komendanci wojewódzcy, dyrektorzy biur KGP, komendanci szkół oraz przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji działających w środowisku policyjnym oraz liczna rzesza pracowników Policji wraz z rodzinami.

Ewangelię odczytał kapelan Komendy Głównej Policji ks. Wojciech Juszczuk SAC, a homilię wygłosił bp Wiesław Lechowicz. Krajowy Duszpasterz Policji w kazaniu podkreślił, że policjanci i pracownicy Policji poza wypełnianiem ustawowych zadań podejmują wiele inicjatyw charytatywnych, niosących pomoc konkretnym ludziom. Nawiązując do słów Ewangelii powiedział, że to wypełnienie niesienia sprawiedliwości i miłości, które wzajemnie się uzupełniają. - Niech w tym kierunku nadal podąża wasza formacja - zaapelował ksiądz biskup. - Módlmy się również za całe nasze społeczeństwo, by oparte na filarach sprawiedliwości i miłości z szacunkiem i uznaniem odnosiło się do waszej służby i pracy. Im więcej będzie w naszej ojczyźnie sprawiedliwości i miłości, tym być może mniej będziecie mieć pracy, ale za to więcej satysfakcji. Póki co tej pracy macie aż nadto. Niech zatem Bóg wspiera was swym błogosławieństwem, a w naszym społeczeństwie niech wzrasta liczba ludzi rozumiejących waszą rolę i ceniących waszą służbę dla naszego wspólnego dobra.

Przed błogosławieństwem pasterskim głos zabrał Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, który podziękował Jego Ekscelencji za odprawioną Eucharystię oraz wszystkim kapelanom policyjnym za codzienną posługę - Bardzo się cieszę, że jak co roku w gościnnych progach Bazyliki Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie możemy zainicjować obchody naszego święta tą uroczysta Mszą Świętą - zwrócił się do zebranych generał Jarosław Szymczyk. - Korzystając z tego, że dzisiejsza Msza św. transmitowana jest przez Polskie Radio chciałbym zwrócić się do wszystkich moich koleżanek i kolegów, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych polskiej Policji i życzyć wam wszelkiej, nieustającej pomyślności, tak w życiu zawodowym, jak i prywatnym. A nade wszystko chciałbym się zwrócić do wszystkich Polaków i wszystkich tych, którzy odwiedzają nasz piękny kraj; chciałbym żebyście pamiętali, że jesteśmy waszą Policją, że was chronimy, wam pomagamy i że zawsze możecie na nas liczyć.

Podczas Eucharystii policjanci pełnili służbę ołtarza, przygotowali również Modlitwę Wiernych. Oprawę muzyczną liturgii zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji oraz Chór Komendy Stołecznej Policji. Obecna była Kompania Reprezentacyjna Policji oraz poczet ze sztandarem Komendy Głównej Policji.

Jutro w Warszawie na placu Zamkowym odbędą się Centralne Uroczystości Święta Policji 2023.

Tekst i zdjęcia Paweł Ostaszewski/Gazeta Policyjna