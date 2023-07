Akcja ratunkowa na Zalewie Sulejowskim Data publikacji 24.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci pełniący służbę w Posterunku Policji w Barkowicach Mokrych otrzymali zgłoszenie o przewróceniu się jachtu żaglowego. Szybkie działanie funkcjonariuszy oraz strażaków ochotników z Zarzęcina pozwoliło na wyciągnięcie z wody dwójki podróżujących. Do akcji dołączyli również wodniacy z Tomaszowa Mazowieckiego. Dzięki wspólnym działaniom poszkodowani nie odnieśli żadnych obrażeń a jacht zacumował w porcie.

22 lipca 2023 roku po godzinie 15:00 piotrkowscy wodniacy, na co dzień pełniący służbę w Posterunku Policji w Barkowicach Mokrych otrzymali zgłoszenie, że na Zalewie Sulejowskim, na wysokości miejscowości Zarzęcin doszło do przewrócenia jachtu żaglowego. Mundurowi od razu ruszyli na ratunek. Dopływając na miejsce zauważyli przewrócony jacht, obok którego w wodzie dryfowały dwie osoby. Wspólnie ze strażakami ochotnikami z Zarzęcina od razu podjęli akcję ratunkową, aby jak najszybciej wydobyć je z wody. Po zapewnieniu bezpieczeństwa podróżującym oraz zapewnieniu im komfortu termicznego mundurowi rozpoczęli podnoszenie przewróconej łodzi. Po chwili na miejsce dopłynęły również dwa patrole wodniaków z Tomaszowa Mazowieckiego, którzy włączyli się do akcji. Dzięki wspólnym działaniom już chwilę po zdarzeniu jacht wraz z załogą bezpiecznie przemieszczono do portu. W rozmowie ze sternikiem policjanci ustalili, że przyczyną wywrócenia się jachtu były silne podmuchy wiatru. Mężczyzna był trzeźwy, a dzięki szybkiej reakcji służb oraz posiadanym przez załogę środków bezpieczeństwa nikt nie odniósł obrażeń.

Apelujemy o rozwagę podczas wypoczynku nad wodą i sprawdzanie prognozy pogody przed wypłynięciem. Nie przeceniajmy również swoich umiejętności i pamiętajmy również o odpowiednim wyposażeniu łodzi w środki bezpieczeństwa. Przypominamy też, że przepisy nakładają obowiązek ich założenia, na osoby nieumiejące pływać, które przebywają na pokładzie statku. Pamiętajmy jednak, że nawet dla osoby posiadającej umiejętności pływackie, niespodziewany upadek do akwenu czy zimna woda mogą być bardzo niebezpieczne.

Pamiętaj! Kapok pozostawiony na łodzi, nie uratuje Twojego życia, kiedy będziesz w wodzie!