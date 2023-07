Pomogli dzielnicowi Data publikacji 24.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Hasło "Pomagamy i Chronimy" to nie tylko słowa. Potwierdzili to sokólscy dzielnicowi, którzy znaleźli się w odpowiednim miejscu i czasie. Nieopodal komendy zauważyli leżącego na chodniku mężczyznę z drgawkami. Mundurowi udzielili mu pierwszej pomocy. Chwilę później 41-latek trafił pod opiekę medyków.

Hasło "Pomagamy i Chronimy" to nie tylko słowa. Potwierdzili to sokólscy dzielnicowi, którzy znaleźli się w odpowiednim miejscu i czasie. Mundurowi nieopodal komendy zauważyli leżącego na chodniku mężczyznę. Funkcjonariusze natychmiast podbiegli sprawdzić, czy nie potrzebuje on pomocy. Okazało się, że 41-latek najprawdopodobniej dostał ataku padaczki. Policjanci udzielili mieszkańcowi miasta pierwszej pomocy i ułożyli w pozycji bezpiecznej. Dzięki reakcji mundurowych mężczyzna szybko trafił pod opiekę medyków.