Pomagamy i chronimy - policjanci opatrzyli chłopca, który przewrócił się na rowerze Data publikacji 24.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z zielonogórskiej drogówki pomogli chłopcu, który przewrócił się na rowerze i stłukł kolano. Rana została opatrzona, a policjanci pozostali z chłopcem do czasu, kiedy mógł samodzielnie wrócić do domu. Takie zdarzenia w policyjnej służbie ilustrują najlepiej przyświecające nam hasło: „Pomagamy i chronimy”.

Spostrzegawczość to jedna z najważniejszych umiejętności policjanta w patrolu. To ta cecha jest wyjątkowo przydatna zarówno kiedy policjanci mają zapobiegać przestępstwom i wykroczeniom, ścigać ich sprawców, ale szczególnie kiedy komuś dzieje się krzywda. Właśnie tak szybko zareagowali policjanci z zielonogórskiej drogówki kiedy zauważyli chłopca, który przewrócił się na rowerze. W ubiegłą środę, 19 lipca br., patrol motocyklowy z Wydziału Ruchu Drogowego zielonogórskiej komendy, sierżant Artur Przybylski i starszy sierżant Bartosz Baraniecki, patrolował ulice miasta w czasie działań „Pieszy bezpieczny na przejściu”. Kiedy jechali ulicą Zacisze w Zielonej Górze zauważyli na chodniku chłopca, który właśnie spadł z roweru. Upadek wyglądał groźnie, policjanci natychmiast zatrzymali się, żeby pomóc poszkodowanemu chłopcu. Okazało się, że najbardziej ucierpiało stłuczone kolano. Policjanci korzystając z apteczki, którą mają przy sobie jako wyposażenie motocykli, opatrzyli kolano chłopca i pozostali z nim do chwili, kiedy mógł samodzielnie wrócić do domu.

Wszyscy policjanci już podczas kursów podstawowych przechodzą także szkolenia z udzielania pomocy przedmedycznej. Te umiejętności doskonalone są później podczas całej policyjnej służby. Taka wiedza bardzo przydaje się policjantom w patrolach zarówno prewencyjnych jak i ruchu drogowego, a także w sytuacjach kiedy policjanci będąc w swoim czasie wolnym udzielają pomocy rannym osobom.