Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn poszukiwanych listami gończymi. Za jednym wystawiono ich aż 10 Data publikacji 24.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Co najmniej kilka lat może spędzić za kratkami 28-latek z Koszalina poszukiwany przez sądy z kilku województw do obycia kary pozbawienia wolności za kradzieże. Wobec mężczyzny wydano kilkanaście podstaw poszukiwawczych, w tym 10 listów gończych. 28-latek został zatrzymany przez policjantów z lęborskiej drogówki podczas kontroli spowodowanej przekroczeniem dozwolonej prędkości. Drugi z zatrzymanych to 23-letni lęborczanin, poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności za przestępstwo narkotykowe próbował uciec przed policjantami – bezskutecznie.

Pod koniec ubiegłego tygodnia policjanci z lęborskiej drogówki zatrzymali w Pogorzelicach do kontroli kierującego skodą, który przekroczył dozwoloną prędkość. Okazało się, że za kierownicą tego auta siedział 28-letni mieszkaniec Koszalina, poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Sprawdzenie w policyjnych systemach informacyjnych wykazało, że wobec mężczyzny wydano łącznie 16 podstaw poszukiwawczych, w tym 10 listów gończych. 28-latek od około dwóch lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Został skazany na pobyt w więzieniu przez sądy z województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i śląskiego za przestępstwa kradzieży. Mundurowi doprowadzili zatrzymanego do Komendy Powiatowej Policji w Lęborku, skąd następnie został przewieziony konwojem do zakładu karnego.

Z kolei wczoraj, 23.07.2023 r., nad ranem, policjanci patrolujący teren Lęborka zwrócili uwagę na idącego ulicą młodego mężczyznę, który wyraźnie próbował się przed nimi schować. Gdy zauważył radiowóz, cofnął się i w pewnym momencie zaczął uciekać. Próbował zmylić funkcjonariuszy wbiegając do klatki schodowej i wychodząc innym wyjściem, a następnie przeskakując przez płot. Mundurowi ruszyli za nim. Po kilku minutach pościgu zatrzymali go. Sam przyznał, że uciekał bo od dłuższego czasu był poszukiwany. Jak się okazało, Sąd Rejonowy w Lęborku wydał za nim list gończy. Mężczyzna został skazany na karę więzienia za przestępstwo narkotykowe.

Dziś zostanie przekonwojowany do zakładu karnego.