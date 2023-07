Policjanci uratowali potrąconego kota Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z malborskiej drogówki uratowali potrąconego kotka. Zwierzak wbiegł na ulicę wprost pod koła nadjeżdżającej toyoty. Kierująca tym pojazdem zadzwoniła na numer alarmowy. Okazało się, że kot odniósł obrażenia i potrzebował pomocy. Stróże prawa widząc to, zabrali zwierzaka i zawieźli do lekarza weterynarii. Potrącony czworonóg został pod opieką specjalisty.

W sobotę po południu (22.07.2023) policjanci malborskiej drogówki zostali wezwani do nietypowego zdarzenia drogowego, do którego doszło na ul. Kotarbińskiego w Malborku. Kiedy przyjechali na miejsce okazało się, że doszło do potrącenia, a sprawcą i jednocześnie pokrzywdzonym jest kot. Jak ustalili funkcjonariusze, zwierzak wybiegł na ulicę wprost pod koła nadjeżdżającej toyoty. Kierująca tym autem zadzwoniła na numer alarmowy 112. Policjanci zobaczyli, że kotek prawdopodobnie ma przetrąconą łapkę i potrzebuje pomocy. Niestety nie udało się ustalić właściciela czworonoga. Mundurowi zabrali kota do radiowozu i przewieźli go do przychodni weterynaryjnej, gdzie została mu udzielona specjalistyczna pomoc.