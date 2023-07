Dzień Bezpiecznego Kierowcy Data publikacji 25.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziś obchodzimy Dzień Bezpiecznego Kierowcy – to dobra okazja, aby docenić tych, którzy stawiają na pierwszym miejscu bezpieczeństwo na drodze oraz przypomnieć pozostałym uczestnikom ruchu drogowego o bezpiecznym korzystaniu z drogi oraz przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego.

Dzień bezpiecznego kierowcy obchodzimy w Polsce od 2006 roku w dniu św. Krzysztofa (25.07.), patrona kierowców. Dzień ten jest też doskonałą okazją do zastanowienia się nad nawykami za kierownicą. Czy zawsze przestrzegamy limitów prędkości? Czy korzystamy z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy? Czy skupiamy się na drodze, czy też nasza uwaga jest rozproszona? Warto odpowiedzieć sobie na te pytania i zobowiązać się do poprawy tam, gdzie jest to konieczne.

W tym dniu składamy podziękowania wszystkim bezpiecznym kierowcom, którzy każdego dnia dbają o bezpieczeństwo na drodze nie tylko swoje, ale też innych użytkowników drogi. Niech to będzie również inspiracja dla nas wszystkich, abyśmy byli odpowiedzialnymi uczestnikami ruchu drogowego, w tym kierowcami. Pamiętajmy nasze zachowania na drodze mają wpływ na innych.

Na drodze jest miejsce dla wszystkich uczestników ruchu drogowego i każdy ma prawo czuć się na niej bezpieczny.

Wszystkim kierowcom życzymy bezpiecznej drogi.

(BRD KGP)