Uroczystości z okazji Święta Policji w garnizonie śląskim Data publikacji 24.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiaj polska Policja obchodzi swoje święto. Z tej okazji Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Artur Bednarek reprezentujący śląskich policjantów złożył kwiaty pod Tablicą Pamięci i Grobem Policjanta Polskiego. Następnie wraz z kadrą kierowniczą śląskiego garnizonu oraz Prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” Grzegorzem Grześkowiakiem uczestniczył w mszy świętej odprawionej w intencji Policji garnizonu śląskiego w katowickiej archikatedrze.

Jednym z głównych punktów każdych obchodów Święta Policji jest pamięć o poprzednikach i tych funkcjonariuszach, którzy oddali na służbie życie. Reprezentujący śląskich policjantów Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Artur Bednarek reprezentujący śląskich policjantów złożył wiązankę kwiatów przed Tablicą Pamięci mieszczącą się w komendzie wojewódzkiej w Katowicach. Jest to miejsce poświęcone stróżom prawa, którzy stracili życie na służbie od 1990 roku. Tablica Pamięci stanowi wyraz pamięci o naszych kolegach, którzy rotę ślubowania wypełnili do końca. Tablica podzielona jest na trzy części: jedną poświęcono policjantom poległym w latach 1920-1990, druga zawiera fragment roty ślubowania, które składają policjanci wstępujący do służby: „...strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia”, w trzeciej zaś umieszczono tabliczki epitafijne z nazwiskami jedenastu policjantów, którzy stracili życie po 1990 roku.



Następnie insp. Artur Bednarek wraz z Prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r. ” Grzegorzem Grześkowiakiem złożył wieniec przed Grobem Policjanta Polskiego. Jest to Miejsce Pamięci Narodowej, które znajduje się na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Upamiętnia ono policjantów II RP - ofiary Zbrodni Katyńskiej oraz agresji sowieckiej na Polskę 17 września 1939 r. Symboliczny monument, zbudowany staraniem członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”, jest pomnikiem jedynym w swoim rodzaju. Grób zawiera szczątki nieznanego z imienia i nazwiska funkcjonariusza Policji RP, który został zamordowany wiosną 1940 roku w Kalininie - obecnie Twerze, przez funkcjonariuszy NKWD w ramach Zbrodni Katyńskiej. Pomnik uzupełniają tablice z nazwiskami policjantów Policji Województwa Śląskiego, służących w okresie II RP oraz zamordowanych przez okupantów z okresu II wojny światowej.



Kolejnym elementem obchodów była Msza Święta w intencji Policji garnizonu śląskiego, odprawiona w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Wzięła w niej udział kadra kierownicza KWP w Katowicach oraz śląskiego garnizonu Policji.



O oprawę muzyczną uroczystości zadbała Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Rangę uroczystości podkreślił natomiast udział pocztu sztandarowego ze sztandarem Komendy Miejskiej Policji w Katowicach oraz wystawienie asysty honorowej policjantów z Kompanii Honorowej garnizonu śląskiego.