Centralne Obchody Święta Policji 2023 Data publikacji 24.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W tym roku główna ceremonia Święta Policji została zorganizowana na placu Zamkowym w Warszawie. W policyjnej uroczystości uczestniczyli honorowi goście z Prezydentem RP Andrzejem Dudą na czele.

24 lipca to data wyjątkowa dla całej formacji. 104 lata temu właśnie tego dnia została powołana do życia Policja Państwowa. Po zrzuceniu jarzma komunizmu współczesna Policja zaczęła nawiązywać do przedwojennych tradycji, a 24 lipca stał się świętem dzisiejszych stróżów prawa.

Uroczystości na placu Zamkowym rozpoczęły się od podniesienia flagi państwowej i wykonania Hymnu Rzeczpospolitej Polskiej. Następnie zebrani przy Zamku Królewskim minutą ciszy uczcili pamięć wszystkich policjantów poległych na służbie. Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. przywitał zaproszonych gości.

- Przyszło nam żyć w niezwykle trudnych czasach, wydarzenia i sytuacje jakie ciągle mają miejsce na świecie stawiają przed nami nowe wyzwania, którym musimy sprostać, realizując wszystkie nasze dotychczasowe obowiązki - zwrócił się do zebranych generał Jarosław Szymczyk. - Cały czas obserwujemy rozwój zdarzeń na granicy z Białorusią i podejmujemy odpowiednie działania. Do wsparcia sił Straży Granicznej oraz wojska dołączyła kolejna grupa funkcjonariuszy Policji. Dokładnie dziś mija17 miesięcy od rozpoczęcia agresji Rosji na niepodległą Ukrainę, wojny, która wywołała wstrząs współczesnego świata. Od samego początku jesteśmy zaangażowani w pomoc uchodźcom oraz tym, którzy zostali na froncie walcząc o wolność swojej ojczyzny.

Komendant Główny Policji skierował także bezpośrednie słowa do swoich podwładnych. - Policjantki, policjanci i pracownicy Policji, to dla mnie zaszczyt dowodzić formacją tworzoną przez ludzi, na których zawsze można polegać - mówił gen. insp. Jarosław Szymczyk. - Bardzo doceniam fakt, ze bez względu na czas i okoliczności z oddaniem wypełniacie swoją misję, jaką jest zapewnienie bezpieczeństwa kraju i jego obywateli 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Obecny na uroczystości Prezydent RP Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe. Srebrnym Krzyżem zasługi uhonorowany został kom. Piotr Grzelczyk, a Brązowym Krzyżem Zasługi: kom. Mikołaj Banaszyk, mł. insp. Mirosław Józefiak, podinsp. Dariusz Koszałka, mł. insp. Robert Leśniewski, asp. szt. Mariusz Lewandowski i nadkom. Bartłomiej Maniakowski. Medalem Złotym za Długoletnią Służbę prezydent odznaczył podinsp. Mirosława Kaczmarka i Joannę Urbańską, a Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę Małgorzatę Marjańską.

Z kolei Minister Spraw wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński wręczył wybranym osobom odznaczenia i medale resortowe. Ogółem z okazji Święta Policji przyznano 56 Złotych Medali za Zasługi dla Policji, tyle samo srebrnych medali i 171 brązowych. 73 osoby wyróżniono Medalem im. podkomisarza Policji Andrzeja Struja. Ponad 1000 osobom przyznano odznaki Zasłużony Policjant w różnym stopniu.

Na pl. Zamkowym uhonorowano również laureatów XVI Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant, który mi pomógł”. Komendant Główny Policji promował na pierwszy stopień oficerski 96 absolwentów WSPol. w Szczytnie. Wśród nowych podkomisarzy Policji znalazły się 22 panie. Nowoprzyjęci policjanci złożyli przed Komendantem Stołecznym Policji nadinsp. Pawłem Dzierżakiem ślubowanie.

Na zakończenie głos zabrali Prezydent RP Andrzej Duda i Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński, którzy podkreślali profesjonalizm i zaangażowanie współczesnych policjantów w walkę z nowymi rodzajami przestępstw. Dzięki poświeceniu i dobremu przygotowaniu funkcjonariuszy Policji Polska jest krajem bardzo bezpiecznym na tle innych państw europejskich.

- Chcę, żebyście Państwo, funkcjonariuszki i funkcjonariusze, polscy policjanci wiedzieli, że zawsze będę stał przy polskiej Policji, przy uczciwych, profesjonalnych policjantkach i policjantach, którzy rzetelnie wykonują swoją służbę - podkreślił prezydent Andrzej Duda. - Nawet jeżeli muszą interweniować w sposób zdecydowany. Ważne by interweniowali tak, by nikomu nie stała się krzywda, a zwłaszcza im.

Minister Mariusz Kamiński przypomniał o misji, jaką polscy pirotechnicy, kontrterroryści i medycy pełnili przez prawie pół roku na Ukrainie rozminowując okolice Kijowa oraz zaangażowaniu w ochronę granicy z Białorusią.

- W tych dniach pięciuset kolejnych funkcjonariuszy polskiej Policji z oddziałów prewencji i kontrterroryści pojechali bronić, strzec wschodniej granicy naszego kraju - mówił Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. - Razem z funkcjonariuszami Straży Granicznej, razem z żołnierzami Wojska Polskiego! Tak, jest tam polska Policja! Żeby było bezpiecznie, żeby nasi obywatele, zwykli Polacy czuli się bezpiecznie. Bo jest siła, która ich obroni przed złem, przed złem zewnętrznym i przed złem wewnętrznym. Taka jest i będzie polska Policja, nowoczesna, dobrze zorganizowana, ideowa formacja, chroniąca obywateli niezależnie od ich poglądów politycznych.

Defilada pododdziałów zakończyła uroczystość. Oprawę muzyczną i ceremonialną uroczystości zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji, kierowana przez kapelmistrza mł. insp. Janusza Trzepizura.

_______________________________________________________________________________

Paweł Ostaszewski/Gazeta Policyjna

zdj. Andrzej Chyliński, Krzysztof Chrzanowski i Jacek Herok (wszyscy Gazeta Policyjna)