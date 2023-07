Pomagają, ratują i zatrzymują, także poza służbą Data publikacji 25.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Interwencje, również w czasie wolnym od służby, przeprowadziło trzech policjantów z Zarządu we Wrocławiu CBŚP, którzy wykazali się wyjątkowym profesjonalizmem, zaangażowaniem oraz właściwą i godną naśladowania postawą udowadniając, że policjantami są nie z przypadku a z powołania. Jeden z policjantów obezwładnił i uniemożliwił dalsze niszczenie mienia wandalowi w Niderlandach, drugi zabezpieczył miejsce wypadku i udzielił pomocy poszkodowanemu, a trzeci funkcjonariusz zatrzymał nietrzeźwego kierującego.

Interwencja w Niderlandach

Aspirant z Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji zwalczający przestępczość narkotykową, będąc w podróży służbowej na terenie Niderlandów, wieczorem po zakończeniu czynności służbowych, zauważył mężczyznę, który młotkiem uszkodził szybę w zamkniętych drzwiach wejściowych do hotelu, które można było otworzyć tylko przy użyciu karty hotelowej. Policjant natychmiast wyszedł na zewnątrz hotelu, aby uspokoić mężczyznę. Sprawca uszkodzeń był pobudzony i agresywny, rozbił szybę wystawową w pobliskim sklepie, po czym skierował swoją agresję na policjanta próbującego uspokoić go. Mężczyzna zaatakował funkcjonariusza, który natychmiast obezwładnił agresora, a następnie asystował podczas dalszych czynności związanych z zatrzymaniem mężczyzny przez przybyłych na miejsce funkcjonariuszy niderlandzkiej Policji. Zdecydowane działanie policjanta CBŚP zapobiegło dalszym zniszczeniom i ucieczce agresora z miejsca zdarzenia.

Kolejny aspirant z Zarządu we Wrocławiu pełnił służbę w nocy, gdy na autostradzie A4 zauważył zdarzenie drogowe, w którym uczestniczyły dwa samochody ciężarowe z naczepami. Policjant bezzwłocznie zabezpieczył miejsce zdarzenia, m.in. włączył w radiowozie światła błyskowe informując o zdarzeniu nadjeżdżających kierowców, ustalił poszkodowanych oraz uszkodzenia pojazdów. Jednocześnie przekazując na bieżąco zebrane informacje służbom ratunkowym. Okazało się, że jeden z kierowców jest uwięziony w ciągniku siodłowym. Z uwagi na fakt, iż dostęp do poszkodowanego był bardzo ograniczony, do czasu przybycia na miejsce służb ratunkowych udzielał mu wraz z innymi przybranymi do pomocy uczestnikami ruchu, wsparcia psychologicznego utrzymując z nim bezpośredni kontakt.

Trzeci policjant, tym razem sierżant sztabowy z Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji zwalczający na co dzień przestępczość kryminalną, w czasie wolnym od służby zauważył dziwny tor jazdy kierowcy mercedesa. Zatrzymał auto i uniemożliwił dalszą jazdę kierującemu, od którego wyczuł silną woń alkoholu. Wezwał także na miejsce funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy, którzy wykonali czynności procesowe z nietrzeźwym mężczyzną. Okazał się, że kierujący mercedesem miał ponad 2,2 promila w organizmie.

Policjanci z Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji swoim zachowaniem pokazali wyjątkowy profesjonalizm, zaangażowanie, a także właściwą, godną naśladowania postawę.