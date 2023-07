Światowy Dzień Zapobiegania Utonięciom Data publikacji 25.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Zapobiegania Utonięciom, który został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w kwietniu 2021 r. Inicjatywa ta ma za zadanie zredukować liczbę utonięć ludzi na świecie. Środkiem do celu jest podniesienie świadomości na temat zasad bezpiecznej kąpieli i informowanie o katastrofalnych i długoterminowych skutkach utonięć dla rodzin ofiar i społeczeństwa.

28 kwietnia 2021 r. na 75. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ przyjęta została Rezolucja Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w sprawie zapobiegania utonięciom. W Rezolucji tej ogłoszono, że 25 lipca jest „Światowym Dniem Zapobiegania Utonięciom”. W myśl przyjętej przez ONZ rezolucji Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wyda zalecenia w zakresie opracowania przez kraje członkowskie programów zapobiegania utonięciom, gdzie jednym z kluczowych elementów powinna być powszechna nauka pływania.

Natomiast 29 maja 2023 r. w Genewie, 76. Walne Zgromadzenie Światowej Organizacji Zdrowia (WHA) przyjęło pierwszą w historii rezolucję w sprawie zapobiegania utonięciom - „Przyspieszenie działań na rzecz globalnego zapobiegania utonięciu”.

ONZ uznało utonięcie za jedną z 10. głównych przyczyn śmierci na świecie (WHO wskazało je na 3. miejscu). Szacuje się, że rocznie na całym świecie w wyniku utonięcia umiera ok. 236 tys. osób.

W Polsce od początku wakacji, tj. od 24 czerwca do dnia dzisiejszego utonęło już 78 osób. Co prawda jest to mniej utonięć niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy było ich 88, ale każde utonięcie to ogromna tragedia. Do utonięć osób dochodzi niemalże każdego dnia. Podczas trwających wakacji jedynie w dniach 6, 13 i 18 lipca nie odnotowano utonięć osób.

Aby uczcić tegoroczny Światowy Dzień Zapobiegania Utonięciom, WHO nadal koncentruje się na podnoszeniu świadomości na temat utonięć, jako problemu zdrowia publicznego, przypominając ludziom, że każdy może utonąć, ale nikt nie powinien.

Pamiętajmy! Żadne działania nie zastąpią rozsądku osób korzystających z kąpieli.

Aby zminimalizować ryzyko utonięcia, stosuj się do kilku zasad bezpiecznej kąpieli:

Pływaj tylko w miejscach strzeżonych, czyli tam, gdzie jest ratownik wodny. Informują o tym znaki i tablice; Przestrzegaj regulaminu kąpieliska, na którym przebywasz; Stosuj się do uwag i zaleceń ratownika; Nie skacz rozgrzany do wody. Przed wejściem do wody ochlap nią klatkę piersiową, szyję, pachwiny i nogi - unikniesz wstrząsu termicznego, którego nasz organizm bardzo nie lubi; Nie skacz do wody w miejscach nieznanych. Może się to skończyć śmiercią lub kalectwem. Absolutnie zabronione są w takich miejscach skoki „na główkę”; Zabawy w wodzie powinny być dostosowane do Twoich umiejętności pływackich, wykluczające ryzyko i eskalację niebezpiecznych zachowań (agresji, rywalizacji i wygłupów, np.: „podtapianie”, spychanie do wody z pomostów, z materacy innych osób korzystających z kąpieliska); Pamiętaj, że materac dmuchany nie służy do wypływania na głęboką wodę, podobnie jak i nadmuchiwane koło; Kąpiąc się na kąpieliskach, zwracaj uwagę na osoby obok nas. Może się okazać, że ktoś będzie potrzebował Twojej pomocy. Jeżeli będziesz w stanie mu pomóc, to uczyń to, ale w granicach swoich możliwości. Jeżeli nie będziesz się czuł na siłach, to zawiadom inne osoby; Nie pływaj na czczo i bezpośrednio po posiłku - wzmożona przemiana materii osłabia Twój organizm, zimna woda może doprowadzić do bolesnego skurczu żołądka, co może skutkować poważnymi konsekwencjami; Nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich. Jeżeli chcesz wybrać się na dłuższą trasę pływacką, płyń asekurowany przez łódź lub przynajmniej w towarzystwie jeszcze jednej osoby lub zaopatrz się w bojkę na szelkach; Nie pływaj w czasie burzy, mgły (kiedy widoczność jest poniżej 50 m), gdy wieje porywisty wiatr; Nie pływaj w miejscach, gdzie jest dużo wodorostów lub wiesz, że występują zawirowania wody lub zimne prądy; Nie pływaj na odcinkach szlaków żeglugowych oraz w pobliżu urządzeń i budowli wodnych.

Wybierając się nad wodę, pamiętajmy o numerach alarmowych:

112 - numer alarmowy, bezpłatny i dostępny na terenie całej Unii Europejskiej zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Numer ten można wybrać w telefonie nieposiadającym karty SIM;

601 100 100 – numer alarmowy Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR).

Odwiedź serwis kąpieliskowy i sprawdź, jakie warunki zastaniesz na miejscu.

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami, które będą w dalszym ciągu zachęcały do korzystania z atrakcji wodnych, apelujemy o zachowanie bezpieczeństwa nad wodą, rozwagę i odpowiedzialność, zwłaszcza podczas korzystania z kąpieli. Nie pozwólmy na to, aby wakacyjna beztroska sprawiła, że zapomnimy o bezpieczeństwie swoim i naszych bliskich.