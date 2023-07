Policjantki ruszyły z pomocą Data publikacji 25.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariuszki z VI Komisariatu łódzkiej komendy podczas pełnienia służby ponadnormatywnej pomogły w szybkim dotarciu do szpitala dwuletniemu maluchowi, który jak poinformowała jego mama, został użądlony przez pszczołę. Z obawy o mogące nastąpić silne reakcje alergiczne należało działać bezzwłocznie.

23 lipca 2023 roku policjantki z widzewskiego komisariatu pełniły popołudniową służbę w rejonie przyległym do Stawów Stefańskiego. Około godziny 15.30 podeszła do nich roztrzęsiona kobieta z dwuletnim dzieckiem na ręku, informując, że przed chwilą jej syn został ukąszony przez pszczołę. Kobieta obawiając się, że może dojść do reakcji alergicznej poprosiła policjantki o pomoc. Funkcjonariuszki nie wahały się ani chwili. Postanowiły pomóc w jak najszybszym dotarciu do szpitala.

Bezpiecznie, z użyciem sygnałów uprzywilejowania eskortowały młodych rodziców do Centrum Zdrowia Matki Polki, tam razem z nimi pospieszyły do Izby przyjęć. Odjechały dopiero gdy upewniły się, że dziecko jest pod opieką fachowców. Zatroskane o los dwulatka, po kilku godzinach od zdarzenia, policjantki skontaktowały się z rodzicami chłopca, aby dowiedzieć się w jakim jest stanie. Z ulgą przyjęły informację, że dziecko czuje się dobrze i jest już w domu.