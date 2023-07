Uderzenie w zorganizowaną grupę przestępczą. Jedenaście osób zatrzymanych Data publikacji 25.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Wspólne działania policjantów z Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji w Łodzi doprowadziły do zatrzymania mężczyzn, którzy działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wprowadzaniem do obrotu narkotyków. Jedenaście osób usłyszało już zarzuty. Sąd na wniosek prokuratora nadzorującego sprawę tymczasowo aresztował zatrzymanych na 3 miesiące.

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Komendy Miejskiej Policji w Łodzi od dłuższego czasu prowadzili śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową w Łodzi. Sprawa dotyczyła grupy przestępczej zajmującej się wytwarzaniem nowych substancji psychoaktywnych i ich sprzedażą. Pierwsze działania przeprowadzone zostały pod koniec kwietnia 2023 roku. Wówczas funkcjonariusze przy wsparciu policjantów z innych wydziałów KWP i KMP w Łodzi oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego zatrzymali trzy osoby. 24 kwietnia 2023 roku jednocześnie zapukali do drzwi dwóch mieszkań na Śródmieściu w Łodzi. W jednym z nich dwaj mężczyźni byli w trakcie procesu wytwarzania narkotyku. Podczas przeszukania ujawniono i zabezpieczono substancje chemiczne, szkło laboratoryjne, naczynia, pojemniki oraz urządzenia, które służyły do wytwarzania narkotyków. Policjanci zabezpieczyli łącznie ponad 6 kilogramów wytworzonej już plastycznej substancji. Badania potwierdziły, że są to nowe substancje psychoaktywne bardzo negatywnie wpływające na organizm człowieka, których posiadanie jest zabronione. Zabezpieczono również środki pieniężne w kwocie ponad 650 tysięcy złotych. O szczegółach tej sprawy pisaliśmy TUTAJ

W trakcie dalszych czynności ustalono, że za organizacją procederu stoją kolejni sprawcy. Intensywna i skrupulatna praca policjantów doprowadziła do zebrania materiału procesowego, który pozwolił na zatrzymanie 9 maja 2023 roku trzech podejrzewanych do rozpracowywanej grupy przestępczej. Policjanci weszli do trzech mieszkań na terenie miasta, i zabezpieczyli 40 litrów środków chemicznych, które używane są do wytwarzania narkotyków. Zabezpieczono również 4700 złotych. 18 lipca 2023 roku policjanci realizując postanowienia prokuratora przeszukali kilkanaście kolejnych mieszkań i zatrzymali pięć osób mających związek z tym przestępczym procederem. Zabezpieczone zostały również kolejne środki pieniężne i narkotyki. Do chwili obecnej łódzcy policjanci zatrzymali w tej sprawie łącznie 11 osób. Wszyscy to mieszkańcy Łodzi w wieku od 21 do 34 lat. Zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Łodzi, gdzie usłyszeli zarzuty. Będą odpowiadać za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wprowadzaniem do obrotu narkotyków. Część z nich odpowie ponadto za posiadanie znacznej ilości substancji psychoaktywnych oraz wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu substancji odurzających. Wobec zatrzymanych osób na wniosek Prokuratury Rejonowej w Łodzi, sąd wydał postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Funkcjonariusze nie wykluczają jednak kolejnych zatrzymań. Trwają dalsze czynności procesowe. Sprawa jest rozwojowa.

kom. Edyta Machnik

Film Narkotyki_KWP.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Narkotyki_KWP.mp4 (format mp4 - rozmiar 41.51 MB)