Piękny gest młodego harcerza z okazji Święta Policji Data publikacji 25.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Z okazji wczorajszego Święta Policji otrzymaliśmy od Państwa moc pięknych życzeń, za które bardzo serdecznie dziękujemy. Jedną z osób, która sprawiła, że poczuliśmy się naprawdę wyjątkowo był Tymoteusz. 16-latek jest harcerzem pochodzącym z Poznania. Obecnie przebywa na jednym z obozów, który zlokalizowany jest na terenie powiatu sulęcińskiego. Ten młody człowiek to pasjonata policyjnego rzemiosła. W przyszłości planuje założyć granatowy mundur. Jest pełen uznania dla naszej służby, dlatego na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Sulęcinie przekazał okazały bukiet czerwonych róż. Wcześniej, aby go zakupić wykonywał prace porządkowe i ogrodowe dla okolicznych mieszkańców.

24 lipca to data wyjątkowa dla wszystkich funkcjonariuszy noszących granatowy mundur. Wczoraj obchodziliśmy nasze święto. Z tej okazji płynęły do nas piękne życzenia. Otrzymaliśmy je od innych służb, instytucji jak również osób prywatnych. Były listy gratulacyjne, telefony oraz słowa uznania kierowane za pośrednictwem mediów społecznościowych – za wszystkie bardzo serdecznie dziękujemy. Dołączył do nich również pewien młody człowiek. Tymoteusz jest harcerzem pochodzącym z Poznania. Obecnie przebywa na obozie, który zlokalizowany jest na terenie powiatu sulęcińskiego. Z okazji Święta Policji postanowił wykonać bardzo miły gest. Zawitał w progach naszej jednostki, prosząc o spotkanie z Komendantem. W rękach miał okazały bukiet czerwonych róż. Podinspektor Łukasz Kowalski chętnie ugościł młodzieńca. Ten przekazał, iż od dziecka fascynuje go służba w Policji. W przyszłości chciałby założyć granatowy mundur. Ma ogromny szacunek do służby funkcjonariuszy i chciał przekazać kwiaty, w podziękowaniu za codzienny trud w zapewnianiu bezpieczeństwa obywatelom. Jego gest był dla nas szczególny. W rozmowie z szefem sulęcińskiej Policji, Tymoteusz opowiedział, że bukiet zakupił z pieniędzy, które samodzielnie zarobił. Udał się do jednej z miejscowości na terenie gminy Słońsk. Pukał do drzwi mieszkańców, pytając czy mógłby wykonać dla nich prace porządkowe lub ogrodowe, w zamian za drobną opłatę. Jego propozycja spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem. Postawa tego młodego człowieka naprawdę nas poruszyła. Pan Komendant wręczył Tymoteuszowi równie wyjątkowy prezent – pamiątkową monetę z logo Policji oraz wizerunkiem Świętego Michała Archanioła. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłości nasza formacja zyska naprawdę wartościowego młodego człowieka.

sierżant sztabowy Klaudia Biernacka

Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie