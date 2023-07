Pijany kierowca wjechał w radiowóz policyjny Data publikacji 25.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Wieruszowscy policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę motoroweru jadącego wężykiem w miejscowości Huta. W czasie zatrzymania kierujący zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w stojący radiowóz policyjny. Na szczęście kolizja nie okazała się poważna i nikt nie wymagał pomocy lekarskiej. Kierowca jednak wydmuchał ponad 1,4 promila alkoholu w organizmie.

Do zdarzenia doszło 23 lipca 2023 roku tuż po 18.00 w miejscowości Huta, w powiecie wieruszowskim. Policjanci zauważyli motorower, którego kierowca nie posiadał założonego na głowie kasku ochronnego oraz wykonywał nerwowe ruchy za kierownicą swojego pojazdu. W związku z tym patrol podjął decyzję o zatrzymaniu do kontroli motorowerzysty. W momencie dawania sygnałów do zatrzymania kierujący motorowerem zwiększył swoją prędkość i uderzył w przód stojącego radiowozu, a następnie podjął próbę ucieczki. Został zatrzymany przez interweniujących policjantów.

Mundurowi zbadali stan trzeźwości 25-letniego mieszkańca powiatu wieruszowskiego. Badanie policyjnym alkomatem wykazało 1,44 promila alkoholu w organizmie kierowcy. Teraz mężczyzna odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi wysoka grzywna, kilkuletni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi oraz kara do 2 lat pozbawienia wolności.