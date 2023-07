Mocne uderzenie w narkotykowy biznes, policjanci zabezpieczyli ponad 150 kg narkotyków Data publikacji 25.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z bydgoskiej komendy wojewódzkiej zabezpieczyli ponad 150 kg różnego rodzaju narkotyków. Takie ilości magazynował we Włocławku zatrzymany do sprawy 32-latek. Mężczyzna został przyłapany na gorącym uczynku podczas rozładunku narkotyków. Do przewożenia nielegalnego towaru miał specjalnie przystosowany samochód ze skrytkami. Teraz podejrzany najbliższe trzy miesiące spędzi w więzieniu. Grozi mu 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej ustalili, że na terenie Włocławka mogą być rozprowadzane znaczne ilości narkotyków. Kryminalni pracując nad sprawą wytypowali podejrzewanego, który mógłby zajmować się tym przestępczym procederem.

W minioną środę (19.07.2023) policjanci przystąpili do realizacji i pojechali do Włocławka. Tam na jednej z ulic, przed garażami, namierzyli podejrzewanego. Mężczyzna przyjechał pojazdem typu bus, z którego wysiadł i przesiadł się do przestrzeni pasażerskiej za siedzeniem kierowcy.

W tym momencie funkcjonariusze postanowili go sprawdzić. Po otwarciu drzwi bocznych pojazdu, nakryli mężczyznę w trakcie przeładunku hermetycznie zapakowanych paczek z substancją przypominającą kryształki oraz zielonym suszem roślinnym. Paczki te były ukryte pod specjalnie przystosowaną podłogą podnoszoną za pomocą elektrycznych silników sterowanych pilotem. Dwa takie urządzenia posiadał przy sobie 32-latek. Dodatkowo znaleźli przy nim klucze do pobliskiego garażu.

W wyniku przeszukania auta kryminalni zabezpieczyli między innymi kilkanaście worków (niektóre hermetycznie zapakowane) z zielonym suszem, białą i pomarańczową zbryloną, a także sproszkowaną substancją. Dwa pakiety oddzielnie zapakowanych pieniędzy w kwocie blisko 100 tysięcy złotych oraz wagę.

Natomiast po otwarciu garażu, funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 100 worków z zielonym suszem, tabletkami i różnego rodzaju substancji o różnym zabarwieniu. Dodatkowo znaleźli też torbę podróżną, w której znajdowały się puste woreczki foliowe. Łącznie kryminalni zabezpieczyli ponad 150 kg narkotyków - 96 kg marihuany, 20 kg amfetaminy, 15,5 kg tabletek ekstazy około 20 kg kryształów i około 0,5 kg kokainy. 32-latek został zatrzymany i dowieziony do policyjnego aresztu.

Policjanci z komendy wojewódzkiej na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawili zatrzymanemu zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków. Następnie doprowadzili go do włocławskiej prokuratury, gdzie oskarżyciel po jego przesłuchaniu postanowił wnioskować do sądu o tymczasowy areszt.

Sąd po zapoznaniu się z aktami sprawy aresztował podejrzanego na najbliższe trzy miesiące. Za to przestępstwo grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

