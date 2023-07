Policjanci pomogli kierowcy choremu na cukrzycę Data publikacji 25.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Prudniccy policjanci ruchu drogowego pomogli kierowcy chorującemu na cukrzycę. Funkcjonariuszy zaalarmował inny kierowca zaniepokojony stylem jazdy 67-latka. Policjanci natychmiast wezwali pogotowie ratunkowe i udzielili mężczyźnie pierwszej pomocy. 67-latek trafił pod opiekę specjalistów, a następnie rodziny. Jego zdrowiu i życiu nic już nie zagraża.

W poniedziałek (24 lipca), tuż po godzinie 16:00, dyżurny policji w Prudniku otrzymał informację o ujęciu najprawdopodobniej nietrzeźwego kierowcy. Do zdarzenia miało dojść na trasie pomiędzy Prudnikiem, a Wierzbcem. Kierujący dacią miał jechać całą szerokością drogi i stwarzać duże zagrożenie w ruchu drogowym. Interweniujący na miejscu policjanci ruchu drogowego szybko wykluczyli, że powodem takiego zachowania kierowcy był alkohol.

67-latek był bardzo osłabiony, a kontakt z nim był mocno utrudniony. Nie była od niego też wyczuwalna woń alkoholu. Aspirat Witold Różycki oraz starszy sierżant Marcin Pawlicki szybko zorientowali się, że może to być związane z chorobą cukrzycową. Funkcjonariusze natychmiast na miejsce wezwali pogotowie ratunkowe i do czasu przyjazdu ratowników, monitorowali stan zdrowia mężczyzny, który z minuty na minutę się pogarszał. Mężczyzna co chwilę tracił i odzyskiwał przytomność.

Po przyjeździe pogotowia okazało się, że u mężczyzny doszło do drastycznego spadku cukru we krwi — hipoglikemii. Według lekarzy taki stan zdrowia poważnie zagrażał jego życiu. Mężczyzna trafił pod opiekę specjalistów, a następnie rodziny.

Dlatego pamiętajmy, że warto poświęcić chwilę uwagi, by zastanowić się, co może dolegać człowiekowi, którego spotkamy. Czasami nasza reakcja i brak obojętności może uratować życie człowieka!