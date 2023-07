Policjant po służbie zatrzymał poszukiwanego do odbycia kary Data publikacji 25.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z Włocławka, będąc w czasie wolnym od służby zatrzymał poszukiwanego. Na co dzień pełni on służbę w wydziale patrolowo-interwencyjnym. Za 38-latkiem wydano nakaz doprowadzenia do zakładu karnego, w celu odbycia ośmiomiesięcznej kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu.

W sobotę (22.07.2023), policjant włocławskiego wydziału patrolowo-interwencyjnego będąc na zakupach w czasie wolnym od służby zauważył osobę, która była poszukiwana do odbycia kary. Podszedł do mężczyzny i po wylegitymowaniu się poprosił o dokumenty oraz zaprowadził go do pomieszczenia ochrony. Tam pracownik sklepu powiadomił dyżurnego, który wysłał patrol.

Policjanci przejęli mężczyznę, który został przewieziony do komendy. Okazało się, że 38-latek nie stawił się do odbycia kary 8-miesięcy, którą miał zasądzoną przez sąd za wcześniejsze przestępstwa przeciwko mieniu.

Zatrzymany, mając ponad 3 promile alkoholu najpierw trafił do policyjnego aresztu. Kiedy wytrzeźwiał prosto z komendy włocławianin został przewieziony do zakładu karnego.