Nielegalny przemyt ludzi ujawniony przez Policję i Straż Graniczną Data publikacji 25.07.2023 Legniccy policjanci działając wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej z Legnicy oraz Zgorzelca po dynamicznym pościgu zatrzymali dwa samochody, których kierowcy, obywatele Polski, organizowali siedmiu cudzoziemcom nielegalny wjazd na terytorium Niemiec. Za popełnione przestępstwo zatrzymanym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

W nocy ze środy na czwartek policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy współpracując ze strażnikami granicznymi z Legnicy oraz Zgorzelca, pełnili służbę na autostradzie A4 ukierunkowaną na zwalczanie nielegalnej migracji. Na terenie powiatu legnickiego, na autostradzie A4, wydali sygnały do zatrzymania się kierowcom renault oraz fiata. Kierujący pojazdami nie zastosowali się do wydawanych poleceń i z dużą prędkością zmierzali w stronę niemieckiej granicy, łamiąc przy tym przepisy ruchu drogowego i stwarzając zagrożenie dla innych użytkowników dróg. Funkcjonariusze natychmiast podjęli pościg za uciekającymi samochodami i po kilkudziesięciu kilometrach, w rejonie byłego przejścia granicznego w Olszynie, zatrzymano ścigane pojazdy.

Jak się okazało, fiatem i renault podróżowało trzech Polaków, w wieku 20, 23 i 46 lat, którzy organizowali siedmiu cudzoziemcom pochodzącym z Indii, nielegalne przekroczenie polsko-niemieckiej granicy. Dwóch Polaków podróżujących fiatem pilotowało osobowego renault, w którym znajdowało się siedmiu Hindusów. Ci leżeli na podłodze pojazdu i nie posiadali przy sobie dokumentów tożsamości ani dokumentów potwierdzających legalność pobytu w Polsce.

W związku z usiłowaniem przekroczenia granicy z Polski do Niemiec wbrew przepisom, Straż Graniczna wszczęła wobec cudzoziemców postępowania w sprawie zobowiązania do powrotu. Decyzją sądu, do czasu opuszczenia naszego kraju, wszyscy zostali umieszczeni w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

Z kolei Policja i Prokuratura z Bolesławca przedstawiła trzem zatrzymanym Polakom zarzuty organizowania Hindusom przekroczenia polsko-niemieckiej granicy wbrew przepisom. Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczania kraju. Grozi im kara pozbawienia wolności do lat 8.

Film: Straż Graniczna