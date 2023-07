Policjant z OPP Płock w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 26.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Mundurowy z Oddziału Prewencji Policji w Płocku w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. 20-latek kierował fiatem mając prawie 2 promile alkoholu w organizmie. O dalszym losie nieodpowiedzialnego kierowcy zdecyduje sąd.

Funkcjonariusz z Oddziałów Prewencji Policji w Płocku, będąc po służbie, zatrzymał nietrzeźwego mężczyznę, który poruszał się po drodze publicznej samochodem. Policjant razem z kolegą zatrzymał się w rejonie dworca PKP w Sierpcu. Wtedy samochodem podjechał do nich młody mężczyzna, z zapytaniem czy pociąg już był. Doświadczenie policjanta od razu wzbudziło podejrzenie, że kierujący fiatem może znajdować się w stanie nietrzeźwości. Policjant uniemożliwił młodemu mężczyźnie dalszą jazdę zabierając kluczyki od pojazdu. Z uwagi na to, że nietrzeźwy kierujący stał się agresywny, funkcjonariusz musiał użyć wobec niego siły fizycznej, obezwładniając go. Policjant o całej sytuacji powiadomił dyżurnego z KPP w Sierpcu, który na miejsce skierował patrol. W trakcie rozmowy kierujący pojazdem fiat przyznał się, że tego dnia spożywał alkohol. Wykonane badanie potwierdziło, że 20-letni mieszkaniec powiatu sierpeckiego miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie.

Mężczyzna odpowie przed sądem za kierowanie w stanie nietrzeźwości. Za takie nieodpowiedzialne zachowanie grozi kara grzywny, kara pozbawienia wolności do lat 2 oraz zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi nie krótszy niż 3 lata.

Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę. Wsiadając za kierownicę bądźmy świadomymi użytkownikami dróg. Nietrzeźwy kierujący jest zagrożeniem dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego. Reagujmy na niebezpieczne zachowanie innych uczestników ruchu drogowego. Zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych.