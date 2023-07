POLICJANT NATYCHMIAST ZAREAGOWAŁ, KIEDY KOBIETA POTRZEBOWAŁA POMOCY Data publikacji 26.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Zielonogórski policjant ruchu drogowego starszy posterunkowy Maciej Ogórek, który dzisiaj (26.07) odebrał z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. nadinspektora Jarosława Pasterskiego swój pierwszy awans na wyższy stopień służbowy, dwa dni wcześniej pokazał co oznaczają słowa „Pomagamy i Chronimy”. W miniony poniedziałek, w dniu przypadającego „Święta Policji” wracając ze służby, pomógł kobiecie, która przewróciła się na chodniku. Dzięki jego fachowej wiedzy pani Joanna trafiła pod opiekę medyków. Wdzięczna kobieta napisała policjantowi podziękowania, które przesłała do Komendanta Miejskiego policji w Zielonej Górze.

Starszy posterunkowy Maciej Ogórek, w miniony poniedziałek (24.07) wracając po służbie do domu, jadąc ulicą Wrocławską zauważył idącą w towarzystwie mężczyzny i małego dziecka kobietę, która przewróciła się na chodniku. Natychmiast się zatrzymał i podbiegł, żeby sprawdzić co się stało. Okazało się, że kobieta upadła i odczuwa ból w lewej ręce. Starszy posterunkowy Maciej Ogórek obejrzał jej rękę i od razu stwierdził, że potrzebna będzie pomoc lekarska. Podejrzewał, że ręka może być złamana, więc niezwłocznie wezwał karetkę. Medycy zabrali kobietę do szpitala, skąd wróciła już z ręką w gipsie. Wdzięczna Pani Joanna postanowiła napisać maila, żeby podziękować policjantowi za jego troskę, ale także profesjonalizm i podkreślić, że taka postawa jest wzorem dla innych i jest godna naśladowania. Jak sama powiedziała, gdyby nie pomoc policjanta, pewnie nie wezwałaby pomocy i nie zdając sobie sprawy z powagi urazu, wróciłaby do domu.

Starszy posterunkowy Maciej Ogórek na co dzień pełni służbę w Wydziale Ruchu Drogowego zielonogórskiej komendy miejskiej. W policji pracuje od roku, a dzisiaj /26.07/ otrzymał swój pierwszy awans z rąk nadinspektora Jarosława Pasterskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. Gratulacje złożył mu także Komendant Miejski Policji w Zielonej Górze mł. insp. Tomasz Szuda. Swoim zachowaniem w dniu najważniejszego dla wszystkich policjantów święta, starszy posterunkowy Maciej Ogórek przypieczętował swój awans i potwierdził, że zasługuje na uznanie, a jednocześnie udowodnił, że jest właściwą osobą na właściwym miejscu.

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policja w Zielonej Górze