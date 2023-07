Podejrzany o zbezczeszczenie nagrobka w rękach krakowskich policjantów Data publikacji 26.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji VII w Krakowie ustalili i zatrzymali mężczyznę, który kilka dni temu zbezcześcił grób na jednej z krakowskich nekropolii. 41-latek usłyszał już zarzuty art.262 kodeksu karnego.

Z ustaleń śledczych wynikało, że do zdarzenia doszło w ubiegły weekend. Na jednym z krakowskich cmentarzy miał być widziany mężczyzna, którego zachowanie świadczyło o tym, że dopuścił się dewastacji nagrobka. Funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring z miejsc, w których sprawca mógł być widziany. Błyskawiczne podjęte działania kryminalnych z VII Komisariatu Policji w Krakowie doprowadziły do ustalenia i zatrzymania podejrzewanego. Okazał się nim 41-letni mieszkaniec Krakowa. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu, a swoje zachowanie tłumaczył silnym upojeniem alkoholowym. Decyzją prokuratury podejrzany usłyszał zarzuty z art. 262 par. 1 kk - Kto znieważa zwłoki, prochy ludzkie lub miejsce spoczynku zmarłego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Mężczyzna wyraził chęć dobrowolnego poddania się karze 8 miesięcy ograniczenia wolności połączone z obowiązkiem nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.