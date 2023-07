Oszukała klientów na ponad 30 mln złotych! Akt oskarżenia wobec byłej agentki ubezpieczeniowej

Akt oskarżenia wobec 40-letniej dziś byłej agentki ubezpieczeniowej spod Lublina skierowała do Sądu, Prokuratura Okręgowa w Lublinie. Prowadząca biuro finansowe kobieta została zatrzymana przez policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Lublinie. Agentka oszukała łącznie około 300 klientów, obiecując im duże zyski. Tymczasem część wpłacanych kwot zatrzymywała dla siebie. Kwota na jaką zostali oszukani pokrzywdzeni sięga ponad 30 milionów złotych. Wkrótce odpowie za oszustwa, pranie brudnych pieniędzy i podrabianie dokumentów. Grozi jej do 10 lat więzienia.