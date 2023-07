Nie dał się oszukać - został zraniony z broni śrutowej Data publikacji 26.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W Sarbinowie turysta nie dał się oszukać i został zraniony z broni śrutowej przez jednego z organizatorów „gry w trzy kubki”. Policjant będący na urlopie z rodziną, nie spodziewał się takiego obrotu sytuacji. Wskazał rysopis sprawcy, który niedługo po zdarzeniu został zatrzymany i już usłyszał zarzut.

Zdarzenie rozegrało się na głównej ulicy Sarbinowa, gdzie trzech mężczyzn zorganizowało nielegalną „grę w trzy kubki”. Mieszkaniec Wielkopolski przebywający z rodziną na urlopie zorientował się, że ta gra to oszustwo. Między 52- letnim turystą, a jednym z organizatorów gry doszło do awantury, która zakończyła się strzałem z broni śrutowej w jego kierunku. W wyniku poniesionych obrażeń mężczyzna trafił z urazem głowy do koszalińskiego szpitala.

Policjanci z mieleńskiego i II komisariatu natychmiast zaczęli wykonywać czynności procesowe i operacyjne, w wyniku których ustalili świadków oraz rysopis sprawcy. Niedługo po zdarzeniu 21-letni mężczyzna został zatrzymany i już usłyszał zarzut narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Decyzją prokuratora został objęty policyjnym dozorem.

Kolejny raz przestrzegamy!, że organizatorzy gry w trzy kubki to grupa ludzi, która wykorzystuje naszą chęć na łatwą wygraną. Zasady zabawy są proste. Wystarczy zgłosić swoje uczestnictwo i obstawić wybrany kubek. Z reguły jest tak, że w proceder zaangażowana jest grupa osób. Jedna z nich zaprasza przechodniów do obstawiania, za pieniądze, w którym z trzech kubków znajduje się piłeczka. Reszta tworzy tłum wykazujący zainteresowanie i głośno kibicujący graczom. Z reguły „trzy kubki” kończą się przegraną osoby zaproszonej do gry, bądź wygraną osoby podstawionej przez jej organizatora.

Pamiętajmy o tym, że żadna gra nie może toczyć się bez uczestników. Nie dajmy się więc zaprosić do obstawiania pieniędzy i odgadywania, gdzie organizator ukrył kulkę. Nie angażując się w ten oszukańczy proceder, nie damy jego organizatorom możliwości wykorzystania naszej naiwności.