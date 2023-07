Areszt dla mężczyzny podejrzanego o usiłowanie składania propozycji seksualnych małoletniej poniżej 15 roku życia Data publikacji 26.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Komisariatu Kolejowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w związku z uzyskaną informacją, zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o usiłowanie nakłaniania małoletniej poniżej 15 roku życia do obcowania płciowego. 65-latek usłyszał łącznie 3 zarzuty, w tym jeden za posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletnich poniżej lat 15 w telefonie komórkowym. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Mężczyźnie może grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.

23 lipca br. funkcjonariusze z Komisariatu Kolejowego KWP we Wrocławiu, we współpracy z przedstawicielami Fundacji ECPU Polska, zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o nakłanianie małoletniej poniżej 15 roku życia do obcowania płciowego. 65-latek od dłuższego czasu korespondował przez komunikator internetowy z osobą, która podawała się za małoletnią, a podczas rozmów zmierzał do realizacji propozycji obcowania płciowego poprzez chęć bliższego poznania i spotkania się. Podejrzewany nie uświadamiał sobie, że dokonanie tego czynu jest niemożliwe ze względu na to, że po drugiej stronie ekranu znajdowała się osoba dorosła.

Mężczyzna, po przyjeździe do Wrocławia w celu spotkania się z małoletnią, zastał policjantów, którzy zatrzymali go w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. Odnaleziony przy mężczyźnie telefon komórkowy został przekazany biegłemu, który w jego pamięci znalazł treści pornograficzne z udziałem małoletnich poniżej 15 roku życia.

65-latkowi na podstawie zebranego przez policjantów materiału dowodowego przedstawione zostały łącznie 3 zarzuty, w tym 2 za usiłowanie nakłaniania małoletniej poniżej 15 roku życia do obcowania płciowego oraz 1 za posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletnich poniżej lat 15. Podejrzany przyznał się w całości do zarzucanych mu czynów.

Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie mężczyzny, do którego sąd się przychylił, wydając postanowienie o zastosowaniu tego najsurowszego środka zapobiegawczego na 3 miesiące. Teraz 65-latek będzie oczekiwał na dalsze decyzje sądu w swojej sprawie, a kara, jaka może mu grozić, to nawet do 5 lat pozbawienia wolności.